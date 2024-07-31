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Yalnız Kurt’un Kumandan’ıydı...Cihan Ünal bakın aslen nereli çıktı! 78 yaşındaki Cihan Ünal’ın memleketi…

Türk televizyonlarının efsane oyuncularından biri olan Cihan Ünal, "Yalnız Kurt" dizisinde canlandırdığı kumandan karakteriyle hafızalara kazındı. Uzun yıllar boyunca sahne ve ekranlarda başarıyla yer alan Ünal, performansıyla geniş bir hayran kitlesi edindi.

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Giriş Tarihi 31 Temmuz 2024, 23:21 Güncelleme 31 Temmuz 2024, 23:21
Yalnız Kurt’un Kumandan’ıydı...Cihan Ünal bakın aslen nereli çıktı! 78 yaşındaki Cihan Ünal’ın memleketi… 1

Yalnız Kurt dizisinde sergilediği performanslahatırlanan Cihan Ünal hakkında birçok detay merak ediliyor.

Yalnız Kurt’un Kumandan’ıydı...Cihan Ünal bakın aslen nereli çıktı! 78 yaşındaki Cihan Ünal’ın memleketi… 2

76 yaşındaki Cihan Ünal'ın özellikle memleketi merak konusu oldu.

Yalnız Kurt’un Kumandan’ıydı...Cihan Ünal bakın aslen nereli çıktı! 78 yaşındaki Cihan Ünal’ın memleketi… 3

Ünal hakkında araştırma yapanlar, en çok "Cihan Ünal aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı.

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