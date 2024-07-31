Yalnız Kurt’un Kumandan’ıydı...Cihan Ünal bakın aslen nereli çıktı! 78 yaşındaki Cihan Ünal’ın memleketi…

Türk televizyonlarının efsane oyuncularından biri olan Cihan Ünal, "Yalnız Kurt" dizisinde canlandırdığı kumandan karakteriyle hafızalara kazındı. Uzun yıllar boyunca sahne ve ekranlarda başarıyla yer alan Ünal, performansıyla geniş bir hayran kitlesi edindi.