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Ünlülerin boşanma nedenlerine bakın! 'Yuva yıkmaya değer mi?' diyeceğiniz 11 ünlü isim; Ceyda Düvenci, Arzum Onan, Zahide Yetiş, Demet Özdemir...

Geçtiğimiz yıl, ünlü isimler açısından evlilikler konusunda pek de iyi geçmedi. Birçok peri masalı gibi başlayan evlilik, beklenmedik bir şekilde sona erdi ve magazin gündemini uzun süre meşgul etti. İşte ünlülerin bribirinden ilginç boşanma nedenleri...

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2024, 07:49 Güncelleme 01 Ağustos 2024, 07:49
Ünlülerin boşanma nedenlerine bakın! ’Yuva yıkmaya değer mi?’ diyeceğiniz 11 ünlü isim; Ceyda Düvenci, Arzum Onan, Zahide Yetiş, Demet Özdemir... 1

Üünlü isimlerin peri masalı gibi başlayan evliliklerinin sona ermesi magazin gündeminde geniş yer buluyor. Yaşadıkları birliktelikleri sonlandıran bu ünlüler, magazin dünyasının en çok konuşulanları arasında yer aldı. İşte yakın zamanda boşanan ünlüler...

Ünlülerin boşanma nedenlerine bakın! ’Yuva yıkmaya değer mi?’ diyeceğiniz 11 ünlü isim; Ceyda Düvenci, Arzum Onan, Zahide Yetiş, Demet Özdemir... 2

Ceyda Düvenci - Bülent Şakrak

2015 yılında nikah masasına oturan oyuncu eski çift, geçtiğimiz aylarda ayrılık kararı alarak anlaşmalı olarak boşandı.

Çiftin birlikteliklerinden Ali isminde 1 oğulları bulunuyor.

Ünlülerin boşanma nedenlerine bakın! ’Yuva yıkmaya değer mi?’ diyeceğiniz 11 ünlü isim; Ceyda Düvenci, Arzum Onan, Zahide Yetiş, Demet Özdemir... 3

Oğuzhan Koç - Demet Özdemir

28 Ağustos'ta Sarıyer'de bir otelde nikah masasına oturan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, boşanma kararı aldı. Çiftin evliliği 8 ay sürdü.

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