Ünlülerin boşanma nedenlerine bakın! 'Yuva yıkmaya değer mi?' diyeceğiniz 11 ünlü isim; Ceyda Düvenci, Arzum Onan, Zahide Yetiş, Demet Özdemir...

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Üünlü isimlerin peri masalı gibi başlayan evliliklerinin sona ermesi magazin gündeminde geniş yer buluyor. Yaşadıkları birliktelikleri sonlandıran bu ünlüler, magazin dünyasının en çok konuşulanları arasında yer aldı. İşte yakın zamanda boşanan ünlüler...