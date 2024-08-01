Ünlülerin boşanma nedenlerine bakın! 'Yuva yıkmaya değer mi?' diyeceğiniz 11 ünlü isim; Ceyda Düvenci, Arzum Onan, Zahide Yetiş, Demet Özdemir...

Üünlü isimlerin peri masalı gibi başlayan evliliklerinin sona ermesi magazin gündeminde geniş yer buluyor. Yaşadıkları birliktelikleri sonlandıran bu ünlüler, magazin dünyasının en çok konuşulanları arasında yer aldı. İşte yakın zamanda boşanan ünlüler...
Ceyda Düvenci - Bülent Şakrak
2015 yılında nikah masasına oturan oyuncu eski çift, geçtiğimiz aylarda ayrılık kararı alarak anlaşmalı olarak boşandı.
Çiftin birlikteliklerinden Ali isminde 1 oğulları bulunuyor.
Oğuzhan Koç - Demet Özdemir
28 Ağustos'ta Sarıyer'de bir otelde nikah masasına oturan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, boşanma kararı aldı. Çiftin evliliği 8 ay sürdü.