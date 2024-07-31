Dadı’nın Duygu’su Gökçe Bilgebay’ın son haline bakın! Güzelliğiyle hayran bıraktı! Kenan Işık ve Sinem Kobal’ın rol arkadaşı...

Kadrosunda Kenan Işık, Haldun Dormen ve Sinem Kobal gibi isimlerin yer aldığı Dadı dizisinde canlandırdığı Duygu karakteriyle hafızalara kazınan Gökçe Bilgebay'ın son haliyle gündem oldu. Dizide evin en küçüğünü canlandıran Gökçe Bilgebay'ın son halini görenler ise hayran kaldı. İşte Dadı ile şöhreti yakalayan ancak bir anda sırra kadem basan Gökçe Bilgebay'ın son hali...