Yalnız Kurt’un Kumandan’ı Cihan Ünal bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı işte 76 yaşındaki Cihan Ünal’ın memleketi…
Yalnız Kurt'un Kumandan'ı Cihan Ünal bakın aslen nereli çıktı! Kadrosunda Hasan Denizyaran, Dalma Colbay, Kürşat Alnıaçık gibi isimlerin yer aldığı, atv'nin iddialı dizisi Yalnız Kurt'ta Davut Bahadır karakterini canlandıran usta oyuncu Cihan Ünal'ın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 76 yaşındaki Cihan Ünal'ın özellikle memleketi merak konusu oldu. Ünal hakkında araştırma yapanlar, en çok "Cihan Ünal aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. İşte Cihan Ünal'ın memleketi...
18.02.2022 23:58 - Son Güncelleme: 19.02.2022 00:12
Usta oyuncu Cihan Ünal, atv ekranlarında yayınlanan Yalnız Kurt dizisinde sergilediği performansla büyük beğeni topladı.
Oyunculuğuyla sık sık adından söz ettiren Ünal'ın özel hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. 76 yaşındaki Cihan Ünal'ın özellikle memleketi merak konusu oldu.