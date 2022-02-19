Alişan’dan şoke eden istek Buse Varol’la ayrılacakları iddia edilmişti! Buse Varol’un boşanma talebinden sonra bu kez...

ALİŞAN'DAN MANİDAR İSTEK

Hürriyet'in haberine göre; Alişan önceki gün oğlu Burak'la Etiler'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi.

Alişan, "Okuldan aldım az önce, biraz yorulmuş. O yüzden konuşmuyor. Basına tepkili olduğu için konuşmuyor" diyerek herkesi güldürdü. Şarkıcı, eşi Buse Varol'la ilgili sorulara şu yanıtı verdi: "Bu konular hakkında konuşmuyorum."