Alişan'dan şoke eden istek Buse Varol'la ayrılacakları iddia edilmişti! Buse Varol'un boşanma talebinden sonra bu kez...
2018 yılında görkemli bir düğün ile nikah masasına oturan Alişan ile Buse Varol'un günlerdir boşanacağı iddia ediliyordu. Çift, kızları Eliz'in 1. yaş gününü ayrı ayrı kutlamış, ortaya çıkan görüntüler ise ayrılık iddialarını güçlendirmişti. Alişan ile Buse Varol'un sessiz sedasız boşanma dilekçesi verdiği ortaya çıkmış sonrasında da alyanssız görüntüsü olay olmuştu. Alişan önceki gün oğlu Burak'la Etiler'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Oğlunun şarkı söylediğini açıklayan ünlü sanatçı, Burak'tan manidar bir istekte bulundu.
KARDEŞİNİ KAYBETTİ
Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, geçtiğimiz temmuz ayında Koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Selçuk Tektaş'ın ölümü Alişan ile Buse Varol'un evliliğini sekteye uğrattı. Alişan'ın vaktinin çoğunu yeğenleri ile geçirmesinin Buse Varol'u kızdırdığı, çiftin arasının bu nedenle açıldığı iddia edildi.
AİLE İLE KUTLAMA
Eliz'in 1 yaş doğum gününde Alişan ile Buse Varol arasındaki kriz iyiden iyiye ayyuka çıktı. Alişan partiye katılmak yerine kızının yeni yaşını annesinin evinde yeğenleri ve yengesi ile birlikte kutladı.
ALİŞAN'DAN MANİDAR İSTEK
Hürriyet'in haberine göre; Alişan önceki gün oğlu Burak'la Etiler'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi.
Alişan, "Okuldan aldım az önce, biraz yorulmuş. O yüzden konuşmuyor. Basına tepkili olduğu için konuşmuyor" diyerek herkesi güldürdü. Şarkıcı, eşi Buse Varol'la ilgili sorulara şu yanıtı verdi: "Bu konular hakkında konuşmuyorum."
ŞOKE EDEN İSTEK
Oğlunun şarkı söylediğini açıklayan Alişan, kameralar önünde oğlundan şaşırtan bir istekte bulundu. Sanatçı, Burak'ın şarkı söylemesini istedi ve "Tükeneceğiz"i istek yaptı.