Arka Sokaklar'ın kıvırcık Pınar'ına bakın! 40 yaşındaki Pınar Aydın son haliyle sosyal medyayı ikiye böldü! Gören küçük dilini yuttu
Arka Sokaklar'ın kıvırcık Pınar'ına bakın! Kadrosunda Özgür Ozan, Şevket Çoruh, Zafer Ergin gibi isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Rıza Soylu'nun kızı Pınar karakteriyle hafızalara kazınana Pınar Aydın, son haliyle gündem oldu. Harun Ovalıoğlu ile evlenerek Giresun'a taşınan ve burada ailesiyle mutlu bir yaşan sürdüren iki çocuk annesi Aydın'ın son hali sosyal medyayı ikiye böldü. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı 'Tanıyamadım' derken bir kısmı ünlü oyuncunun hiç değişmediğini savundu. İşte Pınar Aydın'ın sosyal medyayı sallayan son hali...
18.02.2022 23:25 - Son Güncelleme: 18.02.2022 23:25
Akademi Türkiye yarışmasında şarkıcı olarak ünlenen Pınar Aydın, daha sonra Arka Sokaklar ve Akasya Durağı'nda rol almıştı.
Ünlü oyuncu, Harun Ovalıoğlu ile evlendikten sonra ise Giresun'a taşınarak magazin dünyasından uzak bir yaşam tercih etmişti.
Şimdilerde 40 yaşında olan iki çocuk annesi Pınar Aydın, son haliyle gündeme geldi. Ünlü oyuncunun son halini gören sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü.