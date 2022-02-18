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Haberler Magazin Arka Sokaklar'ın kıvırcık Pınar'ına bakın! 40 yaşındaki Pınar Aydın son haliyle sosyal medyayı ikiye böldü! Gören küçük dilini yuttu

Arka Sokaklar'ın kıvırcık Pınar'ına bakın! 40 yaşındaki Pınar Aydın son haliyle sosyal medyayı ikiye böldü! Gören küçük dilini yuttu

Arka Sokaklar'ın kıvırcık Pınar'ına bakın! Kadrosunda Özgür Ozan, Şevket Çoruh, Zafer Ergin gibi isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Rıza Soylu'nun kızı Pınar karakteriyle hafızalara kazınana Pınar Aydın, son haliyle gündem oldu. Harun Ovalıoğlu ile evlenerek Giresun'a taşınan ve burada ailesiyle mutlu bir yaşan sürdüren iki çocuk annesi Aydın'ın son hali sosyal medyayı ikiye böldü. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı 'Tanıyamadım' derken bir kısmı ünlü oyuncunun hiç değişmediğini savundu. İşte Pınar Aydın'ın sosyal medyayı sallayan son hali...

18.02.2022 23:25 - Son Güncelleme: 18.02.2022 23:25
Arka Sokaklar’ın kıvırcık Pınar’ına bakın! 40 yaşındaki Pınar Aydın son haliyle sosyal medyayı ikiye böldü! Gören küçük dilini yuttu

Akademi Türkiye yarışmasında şarkıcı olarak ünlenen Pınar Aydın, daha sonra Arka Sokaklar ve Akasya Durağı'nda rol almıştı.

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Arka Sokaklar’ın kıvırcık Pınar’ına bakın! 40 yaşındaki Pınar Aydın son haliyle sosyal medyayı ikiye böldü! Gören küçük dilini yuttu

Ünlü oyuncu, Harun Ovalıoğlu ile evlendikten sonra ise Giresun'a taşınarak magazin dünyasından uzak bir yaşam tercih etmişti.

Arka Sokaklar’ın kıvırcık Pınar’ına bakın! 40 yaşındaki Pınar Aydın son haliyle sosyal medyayı ikiye böldü! Gören küçük dilini yuttu

Şimdilerde 40 yaşında olan iki çocuk annesi Pınar Aydın, son haliyle gündeme geldi. Ünlü oyuncunun son halini gören sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü.

Arka Sokaklar’ın kıvırcık Pınar’ına bakın! 40 yaşındaki Pınar Aydın son haliyle sosyal medyayı ikiye böldü! Gören küçük dilini yuttu

Bir kısım sosyal medya kullanıcısı 'Tanıyamadım' derken bir kısmı ünlü oyuncunun hiç değişmediğini savundu.

Arka Sokaklar’ın kıvırcık Pınar’ına bakın! 40 yaşındaki Pınar Aydın son haliyle sosyal medyayı ikiye böldü! Gören küçük dilini yuttu

Öte yandan ünlü oyuncu, güzelliğiyle bir kez daha hayran bırakarak iltifat yağmuruna tutuldu.

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