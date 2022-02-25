Yalnız Kurt’un Altay'ı Hasan Denizyaran bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı işte Hasan Denizyaran’ın memleketi...
Yalnız Kurt'un Altay'ı Hasan Denizyaran bakın aslen nereli çıktı! Başrollerini Cihan Ünal ve Damla Colbay ile paylaştığı, atv'nin sevilen dizisi Yalnız Kurt'ta Altay karakterini canlandıran ünlü oyuncu Hasan Denizyaran'ın hayatı merak konusu oldu. 29 yaşındaki ünlü oyuncunun özellikle memleketi merak edildi. Başarılı oyunculuk performansıyla dikkat çeken Denizyaran'ın hakkında en çok "Hasan Denizyaran aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Bakın Hasan Denizyaran aslen nereliymiş...
25.02.2022 23:42 - Son Güncelleme: 25.02.2022 23:42
Atv'nin sevilen dizisi Yalnız Kurt'ta Altay karakterini canlandıran Hasan Denizyaran, başarılı oyunculuk performansıyla büyük beğeni topladı.
29 yaşındaki ünlü oyuncunun özellikle memleketi merak edildi. Başarılı oyunculuk performansıyla dikkat çeken Denizyaran'ın hakkında en çok "Hasan Denizyaran aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı.