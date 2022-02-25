Kaderimin Oyunu’nun Mahir’i Sarp Apak’ın ‘koca saçlı yarim’ dediği eşi bakın kim! Duyan inanamadı meğer kendisi gibi ünlüymüş...
Kaderimin Oyunu'nun Mahir'i Sarp Apak'ın 'koca saçlı yarim' dediği eşi bakın kim! Kadrosunda Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Meriç Aral gibi isimlerin yer aldığı Kaderimin Oyunu dizisinde Mahir karakterini canlandıran Sarp Apak'ın özel hayatı merak konusu oldu. Diyarbakır doğumlu olan ünlü oyuncunun özellikle eşi merak edildi. 40 yaşındaki Apak hakkında araştırma yapanlar, en çok "Sarp Apak kiminle evli?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü oyuncunun 2018 yılında nikah masasına oturduğu fenomen eşinin kim olduğunu öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Sarp Apak'ın kendisi gibi ünlü olan eşi...
25.02.2022 23:09 - Son Güncelleme: 25.02.2022 23:09
Kavak Yelleri, Yalan Dünya, Jet Sosyete gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Sarp Apak, son olarak Kaderimin Oyunu dizisiyle izleyici karşısına çıktı.
Öte yandan Sarp Apak'ın evlendiğini duyurduğu paylaşımında kullandığı "Nihayet koca saçlı yarimle bir yastıkta kocayacağız" ifadeleri dikkat çekti.