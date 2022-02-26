Yasmin Erbil derin göğüs dekoltesiyle Melis Sezen’e gönderme yaptı! Mehmet Ali Erbil’in küçük kızına bakın görenleri şaşkına çevirdi
Yasmin Erbil derin göğüs dekoltesiyle Melis Sezen'e gönderme yaptı! Sadakatsiz dizisinde Derin karakterini canlandıran Melis Sezen, geçen aylarda katıldığı bir ödül törenine hem derin dekolteli kıyafeti hem de ödülü için kurduğu "Tutuyorum çünkü elimde şu an" cümlesiyle damga vurmuştu. Mehmet Ali Erbil'in küçük kızı Yasmin Erbil ise sosyal medya hesabında yaptığı derin dekolteli paylaşımında Melis Sezen'in ödül konuşması ve kıyafetine göndermede bulundu. Erbil'in paylaşımı, kısa sürede gündem oldu. İşte Yasmin Erbil'in o paylaşımı...
26.02.2022 00:41 - Son Güncelleme: 26.02.2022 00:45
Ünlü oyuncu Melis Sezen, geçen aylarda bir ödül törenine katılmıştı. Gece için derin göğüs dekolteli bir elbise tercih eden Sezen'in ödül konuşmasındaki "Tutuyorum çünkü elimde şu an" sözleri uzun süre gündem olmuştu.
Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, iddialı sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini ekledi ve Sezen'e göndermede bulundu.
Genç oyuncu Yasmin Erbil, derin göğüs dekolteli elbisesini "Tutuyorum çünkü elimde şu an dekoltem ve ben" notuyla yayınladı.