Yalı Çapkını'nında saç baş yolduran Pelin'in annesi Zerrin bakın kim çıktı! Görenler şaşkına döndü sosyal medyada yorum yağdı: "Yakışır"

Tüm diziler ve programlar gibi Yalı Çapkını'nın yeni bölümlerine Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından ara verildi. Oyuncuları depremzedelere destek olan dizi her hafta cuma akşamları yayınlanıyordu. Yeni bölümleri beklenen Yalı Çapkını dizisinden sevenlerine heyecanlandıran haber geldi.