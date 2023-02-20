Yalı Çapkını'nında saç baş yolduran Pelin'in annesi Zerrin bakın kim çıktı! Görenler şaşkına döndü sosyal medyada yorum yağdı: "Yakışır"
Yalı Çapkını'nında saç baş yolduran Pelin'in annesi Zerrin bakın kim çıktı! Görenler şaşkına döndü sosyal medyada ünlü oyuncuya yorum yağdı. Oyuncu kadrosu ve konusuyla yayınlandığı il günden bu yana dikkat çeken ve zaman zaman yaşanan krizlerle de gündem olan Yalı Çapkını dizisinin oyuncuları arasına sürpriz bir isim daha katıldı. Gerçek hayat hikayelerinden esinlenerek Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan Yalı Çapkını dizisinde Pelin'in annesi Zerrin karakterine hayat verecek olan ünlü isim belli oldu. Sosyal medyada o isimle ilgili, "Yakışır" yorumları yer aldı.
20.02.2023 13:54 - Son Güncelleme: 20.02.2023 13:54
"YAKIŞIR"
Yalı Çapkını'nında saç baş yolduran Pelin'in annesi Zerrin bakın kim çıktı! Görenler şaşkına döndü sosyal medyada yorum yağdı.
Tüm diziler ve programlar gibi Yalı Çapkını'nın yeni bölümlerine Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından ara verildi. Oyuncuları depremzedelere destek olan dizi her hafta cuma akşamları yayınlanıyordu. Yeni bölümleri beklenen Yalı Çapkını dizisinden sevenlerine heyecanlandıran haber geldi.
İddiaya göre Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümlerinde Seyran (Afra Saraçoğlu) ile büyük bir yüzleşme yaşayacağı Pelin (Buçe Buse Kahraman) arasındaki savaş kızışacak ve Seyran'ın gücü ele geçireceği bir dönem başlayacak.