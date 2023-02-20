"Seren neredesin diyorsunuz..." Seren Serengil sevgilisinin babasını gözyaşları içinde paylaştı! Bu paylaşıma kimse kayıtsız kalamadı
Tüm Türkiye'nin yüreğini yakan deprem faciasında binlerce kişi hayatını kaybetti, yardım seferberliği ise sürüyor. Hayatını kaybedenlerden biri de Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma'nın annesi Suna Tohma'ydı. Önce gözyaşları içinde annesinin enkaz olduğunu duyuran Tohma'nın ardından vefat haberini duyurmak Seren Serengil'e düşmüştü. Günlerdir Suna Tohma'yla ilgili paylaşımlar yapan Serengil bu kez sevgilisinin babasını gözyaşları içinde paylaştı.
20.02.2023 15:14 - Son Güncelleme: 20.02.2023 15:14
Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma'nın paylaşımları sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü. Seren Serengil'in erkek arkadaşı Mustafa Tohma da ağlayarak bir paylaşım yapmıştı.
ACI HABER GELDİ
Babasının iyi olduğunu söyleyen Mustafa Tohma annesinin durumunun ise kritik olduğunu duyurarak dua istemişti.