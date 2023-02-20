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Haberler Magazin "Seren neredesin diyorsunuz..." Seren Serengil sevgilisinin babasını gözyaşları içinde paylaştı! Bu paylaşıma kimse kayıtsız kalamadı

"Seren neredesin diyorsunuz..." Seren Serengil sevgilisinin babasını gözyaşları içinde paylaştı! Bu paylaşıma kimse kayıtsız kalamadı

Tüm Türkiye'nin yüreğini yakan deprem faciasında binlerce kişi hayatını kaybetti, yardım seferberliği ise sürüyor. Hayatını kaybedenlerden biri de Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma'nın annesi Suna Tohma'ydı. Önce gözyaşları içinde annesinin enkaz olduğunu duyuran Tohma'nın ardından vefat haberini duyurmak Seren Serengil'e düşmüştü. Günlerdir Suna Tohma'yla ilgili paylaşımlar yapan Serengil bu kez sevgilisinin babasını gözyaşları içinde paylaştı.

20.02.2023 15:14 - Son Güncelleme: 20.02.2023 15:14
Seren neredesin diyorsunuz... Seren Serengil sevgilisinin babasını gözyaşları içinde paylaştı! Bu paylaşıma kimse kayıtsız kalamadı

Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma'nın annesi Suna Tohma, depremde hayatını kaybetmişti. Ünlü çiftin acısı dinecek gibi değil.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Seren neredesin diyorsunuz... Seren Serengil sevgilisinin babasını gözyaşları içinde paylaştı! Bu paylaşıma kimse kayıtsız kalamadı

Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma'nın paylaşımları sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü. Seren Serengil'in erkek arkadaşı Mustafa Tohma da ağlayarak bir paylaşım yapmıştı.

Seren neredesin diyorsunuz... Seren Serengil sevgilisinin babasını gözyaşları içinde paylaştı! Bu paylaşıma kimse kayıtsız kalamadı

Hataylı olan Tohma depremin ardından yaptığı paylaşımda ailesi ve yakınları için yardım istemişti. Mustafa Tohma "Acilen Hatay'a yardım ve destek istiyoruz ailelerimiz içeride sıkıştı. Destek istiyoruz lütfen. Ailelerimiz içeride sıkıştı çıkamıyorlar" demişti.

Seren neredesin diyorsunuz... Seren Serengil sevgilisinin babasını gözyaşları içinde paylaştı! Bu paylaşıma kimse kayıtsız kalamadı

ACI HABER GELDİ

Babasının iyi olduğunu söyleyen Mustafa Tohma annesinin durumunun ise kritik olduğunu duyurarak dua istemişti.

Seren neredesin diyorsunuz... Seren Serengil sevgilisinin babasını gözyaşları içinde paylaştı! Bu paylaşıma kimse kayıtsız kalamadı

Enkazdan yaralı kurtarılan Mustafa Tohma'nın annesinin hayatını kaybettiği öğrenilmişti.

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