Yalı Çapkını'nın Zerrin'i Toprak Sağlam'dan 'metres' itirafı "AVM'de suratıma tükürdüler" Pelin'in annesi Zerrin'i canlandıran Sağlam...
Yalı Çapkını'na sezon ortasında Pelin'in annesi Zerrin olarak dahil olan Toprak Sağlam'dan çok konuşulacak açıklamalar... Geçtiğimiz sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri olan Yalı Çapkını'na Pelin'in annesi olarak dahil olan ve dengeleri değiştiren 37 yaşındaki oyuncu Toprak Sağlam'ın 'metres' itirafı bir anda sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.
27.06.2023 16:56 - Son Güncelleme: 27.06.2023 16:56
Dizide Zerrin karakterine hayat veren Toprak Sağlam'ın, Bodrum Masalı dizisinde rol aldığı dönem yaşadığı bir olay çok konuşuldu.
"Oynadığım karakterleri yargılayarak yaklaşan bir oyuncu değilim. Ne olursa olsun performa alanı olduğu sürece benim için güzel. Bodrum Masalı'nı çekerken AVM'de suratıma tükürdüler. Teşekkürler izlediğiniz için dedim. Burası bazı sınırların aşıldığı nokta ama yine de izlenilir olduğunun göstergesi olduğu için oyuncu olarak beni motive eden bir şey."
Öte yandan Toprak Sağlam'ın memleketi duyanları şaşırttı. İşte başta Toprak Sağlam olmak üzere ünlülerin merak edilen memleketleri.