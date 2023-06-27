Yalı Çapkını'nın Zerrin'i Toprak Sağlam'dan 'metres' itirafı "AVM'de suratıma tükürdüler" Pelin'in annesi Zerrin'i canlandıran Sağlam...

"Oynadığım karakterleri yargılayarak yaklaşan bir oyuncu değilim. Ne olursa olsun performa alanı olduğu sürece benim için güzel. Bodrum Masalı'nı çekerken AVM'de suratıma tükürdüler. Teşekkürler izlediğiniz için dedim. Burası bazı sınırların aşıldığı nokta ama yine de izlenilir olduğunun göstergesi olduğu için oyuncu olarak beni motive eden bir şey."