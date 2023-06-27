Tatil pozlarıyla dur durak bilmeyen Mine Tugay, Galatasaraylı yıldızın aklını başından aldı! "Sahada olduğun kadar sosyal medyada da hızlısın"
Tatil pozlarıyla dur durak bilmeyen Mine Tugay, Galatasaraylı yıldızın aklını başından aldı. Sarı-Kırmızılılar ile bu sezon başarılı bir performans sergileyen ve şampiyonlukta pay sahibi olan Barış Alper Yılmaz adından söz ettirmeye devam ediyor. Barış Alper Yılmaz'ın Mine Tugay'ı yakın markaja alması gündeme bomba gibi düştü. Dikkat çeken hamleye, "Sahada olduğun kadar sosyal medyada da hızlısın" yorumları yapıldı.
27.06.2023 16:34 - Son Güncelleme: 27.06.2023 16:34
"SAHADA OLDUĞUN KADAR SOSYAL MEDYADA DA HIZLISIN"
Tatil pozlarıyla dur durak bilmeyen Mine Tugay, Galatasaraylı yıldızın aklını başından aldı!
23 yaşındaki futbolcu, 44 yaşındaki Mine Tugay'ın fotoğraflarını tek tek beğendi. Milli yıldızın sıkı takipçileri ise anında bu olayı yakaladı.
Sosyal medyada Barış Alper Yılmaz'ın Mine Tugay'ı beğendiği görseller paylaşılırken, "Sahada olduğun kadar sosyal medyada da hızlısın" yorumları yapıldı.