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Haberler Magazin Tatil pozlarıyla dur durak bilmeyen Mine Tugay, Galatasaraylı yıldızın aklını başından aldı! "Sahada olduğun kadar sosyal medyada da hızlısın"

Tatil pozlarıyla dur durak bilmeyen Mine Tugay, Galatasaraylı yıldızın aklını başından aldı! "Sahada olduğun kadar sosyal medyada da hızlısın"

Tatil pozlarıyla dur durak bilmeyen Mine Tugay, Galatasaraylı yıldızın aklını başından aldı. Sarı-Kırmızılılar ile bu sezon başarılı bir performans sergileyen ve şampiyonlukta pay sahibi olan Barış Alper Yılmaz adından söz ettirmeye devam ediyor. Barış Alper Yılmaz'ın Mine Tugay'ı yakın markaja alması gündeme bomba gibi düştü. Dikkat çeken hamleye, "Sahada olduğun kadar sosyal medyada da hızlısın" yorumları yapıldı.

27.06.2023 16:34 - Son Güncelleme: 27.06.2023 16:34
Tatil pozlarıyla dur durak bilmeyen Mine Tugay, Galatasaraylı yıldızın aklını başından aldı! Sahada olduğun kadar sosyal medyada da hızlısın

"SAHADA OLDUĞUN KADAR SOSYAL MEDYADA DA HIZLISIN"

Tatil pozlarıyla dur durak bilmeyen Mine Tugay, Galatasaraylı yıldızın aklını başından aldı!

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Tatil pozlarıyla dur durak bilmeyen Mine Tugay, Galatasaraylı yıldızın aklını başından aldı! Sahada olduğun kadar sosyal medyada da hızlısın

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Milli Futbolcu, radarına güzel oyuncu Mine Tugay'ı aldı.

Tatil pozlarıyla dur durak bilmeyen Mine Tugay, Galatasaraylı yıldızın aklını başından aldı! Sahada olduğun kadar sosyal medyada da hızlısın

23 yaşındaki futbolcu, 44 yaşındaki Mine Tugay'ın fotoğraflarını tek tek beğendi. Milli yıldızın sıkı takipçileri ise anında bu olayı yakaladı.

Tatil pozlarıyla dur durak bilmeyen Mine Tugay, Galatasaraylı yıldızın aklını başından aldı! Sahada olduğun kadar sosyal medyada da hızlısın

Sosyal medyada Barış Alper Yılmaz'ın Mine Tugay'ı beğendiği görseller paylaşılırken, "Sahada olduğun kadar sosyal medyada da hızlısın" yorumları yapıldı.

Tatil pozlarıyla dur durak bilmeyen Mine Tugay, Galatasaraylı yıldızın aklını başından aldı! Sahada olduğun kadar sosyal medyada da hızlısın

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