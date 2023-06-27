Fuşya bikinisi ile arz-ı endam etti gözler Kerem Bürsin'i aradı! Hafsanur Sancaktutan tatil pozlarıyla olay oldu ortalığı yaktı geçti
Fuşya bikinisi ile arz-ı endam etti gözler Kerem Bürsin'i aradı! Hafsanur Sancaktutan tatil pozlarıyla olay oldu. Kerem Bürsin'le yeni bir projeye başlayan Hafsanur Sancaktutan'ın bikinili pozları sosyal medyanın gündeminde... Geçtiğimiz günlerde İtalya tatilinden bikinili pozlarını yayınlayan Hafsanur Sancaktutan'ın paylaşımına yorum yapanlardan biri de rol arkadaşı Kerem Bürsin'di. O yorum herkesi şaşkına çevirmişti. Yeni bikinili pozlarını paylaşan Hafsanur Sancaktutan'ın profilinde gözler Kerem Bürsin'den yeni bir yorum aradı.
27.06.2023 16:58 - Son Güncelleme: 27.06.2023 17:09
Fuşya bikinisi ile arz-ı endam etti gözler Kerem Bürsin'i aradı! Hafsanur Sancaktutan tatil pozlarıyla olay oldu ortalığı yaktı geçti.