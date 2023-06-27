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Haberler Magazin Fuşya bikinisi ile arz-ı endam etti gözler Kerem Bürsin'i aradı! Hafsanur Sancaktutan tatil pozlarıyla olay oldu ortalığı yaktı geçti

Fuşya bikinisi ile arz-ı endam etti gözler Kerem Bürsin'i aradı! Hafsanur Sancaktutan tatil pozlarıyla olay oldu ortalığı yaktı geçti

Fuşya bikinisi ile arz-ı endam etti gözler Kerem Bürsin'i aradı! Hafsanur Sancaktutan tatil pozlarıyla olay oldu. Kerem Bürsin'le yeni bir projeye başlayan Hafsanur Sancaktutan'ın bikinili pozları sosyal medyanın gündeminde... Geçtiğimiz günlerde İtalya tatilinden bikinili pozlarını yayınlayan Hafsanur Sancaktutan'ın paylaşımına yorum yapanlardan biri de rol arkadaşı Kerem Bürsin'di. O yorum herkesi şaşkına çevirmişti. Yeni bikinili pozlarını paylaşan Hafsanur Sancaktutan'ın profilinde gözler Kerem Bürsin'den yeni bir yorum aradı.

27.06.2023 16:58 - Son Güncelleme: 27.06.2023 17:09
Fuşya bikinisi ile arz-ı endam etti gözler Kerem Bürsin’i aradı! Hafsanur Sancaktutan tatil pozlarıyla olay oldu ortalığı yaktı geçti

Fuşya bikinisi ile arz-ı endam etti gözler Kerem Bürsin'i aradı! Hafsanur Sancaktutan tatil pozlarıyla olay oldu ortalığı yaktı geçti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fuşya bikinisi ile arz-ı endam etti gözler Kerem Bürsin’i aradı! Hafsanur Sancaktutan tatil pozlarıyla olay oldu ortalığı yaktı geçti

Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan, geçtiğimiz günlerde İtalya'nın Sicilya bölgesine gitmiş ve oradan bikini pozlarını takipçileriyle paylaşmıştı.

Fuşya bikinisi ile arz-ı endam etti gözler Kerem Bürsin’i aradı! Hafsanur Sancaktutan tatil pozlarıyla olay oldu ortalığı yaktı geçti

Ünlü oyuncunun paylaşımına yorum yapanlardan biri de Kerem Bürsin olmuştu.

Fuşya bikinisi ile arz-ı endam etti gözler Kerem Bürsin’i aradı! Hafsanur Sancaktutan tatil pozlarıyla olay oldu ortalığı yaktı geçti

"BİZ ÇALIŞALIM SEN TENİNİN DEVAMLILIĞINI BOZ"

Bürsin gönderinin altına "Biz buralarda çalışalım Hafsa'cım sen oralarda teninin devamlılığını boz" notunu düşünce gündem olmuştu.

Fuşya bikinisi ile arz-ı endam etti gözler Kerem Bürsin’i aradı! Hafsanur Sancaktutan tatil pozlarıyla olay oldu ortalığı yaktı geçti

Hafsanur Sancaktutan da Kerem Bürsin'e, "Kıskanmasak mı acaba Kerem'ciğim" şeklinde yanıt vermişti.

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