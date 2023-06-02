Yalı Çapkını'nın Tarık'ı Baran Bölükbaşı bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte 29 yaşındaki Baran Bölükbaşı’nın memleketi...
Toprak Sağlam, Gülçin Satırcıoğlu, Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Buçe Buse Kahraman gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisine Tarık karakteriyle dahil olan Baran Bölükbaşı'nın hayatı merak edildi. 29 yaşındaki oyuncunun özellikle memleketi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları en çok "Baran Bölükbaşı aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Oyuncunun memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Baran Bölükbaşı'nın memleketi...
02.06.2023 22:27 - Son Güncelleme: 02.06.2023 22:27
BARAN BÖLÜKBAŞI KİMDİR?
1 Mayıs 1994 yılında dünyaya gelen Baran Bölükbaşı, oyunculuk eğitimine Antalya Replik Sanat Eğitim Kurumlarında başladı. Lisans eğitimini Beykent Üniversitesi Oyunculuk bölümünde tamamlayan Bölükbaşı, 1.75 boyunda ve 71 kilodur.
İnternet kullanıcıları en çok "Baran Bölükbaşı aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Oyuncunun memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.