Meğer önceden çok farklılarmış! Ünlülerin eski hallerini gören tanıyamıyor! Afra Saraçoğlu, Sıla Türkoğlu, Neslihan Atagül, Çağla Şikel, Hadise...
Türkiye'nin ünlü oyuncuları ve şarkıcıları, dönem dönem fiziksel görünümlerinde değişiklikler yaşayarak dikkatleri üzerine çekmektedir. Bazı ünlüler kilo alarak, bazıları ise kilo vererek değişen bir imaj sergilerken, bazıları da estetik müdahalelerle farklı bir görünüme sahip olmuşlardır. Afra Saraçoğlu, Sıla Türkoğlu, Neslihan Atagül, Çağla Şikel ve Hadise gibi tanınmış isimler de bu değişimlerin yaşandığı ünlüler arasındadır. Eskiden nasıl göründüklerini hatırlamak bazen zor olabilir, çünkü zamanla her bireyin fiziksel görünümü ve tarzı değişiklik gösterebilir.
03.06.2023 11:18 - Son Güncelleme: 03.06.2023 11:18
Ünlülerin eski hallerini görenler tanımakta güçlük çekiyor. Afra Saraçoğlu, Sıla Türkoğlu, Neslihan Atagül, Çağla Şikel, Hadise, Ceyda Düvenci ve daha bir çok ünlü oyuncu ve şarkıcı ünlü olmadan önce bambaşka bir yüze sahiplermiş. İşte ünülerin eski halleri...