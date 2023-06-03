Meğer önceden çok farklılarmış! Ünlülerin eski hallerini gören tanıyamıyor! Afra Saraçoğlu, Sıla Türkoğlu, Neslihan Atagül, Çağla Şikel, Hadise...

Ünlülerin eski hallerini görenler tanımakta güçlük çekiyor. Afra Saraçoğlu, Sıla Türkoğlu, Neslihan Atagül, Çağla Şikel, Hadise, Ceyda Düvenci ve daha bir çok ünlü oyuncu ve şarkıcı ünlü olmadan önce bambaşka bir yüze sahiplermiş. İşte ünülerin eski halleri...