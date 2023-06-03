"Asıl Miss senmişsin" Meğer evli ve çocukluymuş! 2018 Miss Turkey birincisi Şevval Şahin'in ablası güzelliğiyle kardeşini solladı!
Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin'in ablası, güzellik anlamında kardeşini geride bırakacak kadar etkileyici bir görünüme sahip olduğuyla gündeme geldi. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar, ablanın dikkat çekici güzelliğini ve estetik duruşunu gözler önüne serdi. Bu durum, hayranlarını şaşırtırken, "Asıl Miss senmişsin" şeklinde yorumlar yapılmasına sebep oldu.
2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin bu kez ablası ile gündeme geldi. Şahin, hem özel hayatı hemde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık konuşuluyor. 23 yaşındaki ünlü model bu defa evli ve çocuklu ablası sayesinde gündem oldu. Estetiksiz haliyle uzun süre gündemden düşmeyen Şahin, yaptığı Photoshop'larla da sosyal medyada kendine geniş yer buluyor. Öte yandan ablasını ilk kez görenler "Asıl Miss senmişsin" dedi. İşte abla kardeşin sosyal medyayı sallayan o fotoğrafı...
2018 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında birinci seçilen Şevval Şahin, güzelliğinin tescil olmasının ardından hayatına model olarak devam etti.
Türkiye güzeli Şevval Şahin, diğer yandan özel yaşantısıyla da sık sık magazinde yer buluyor. Estetiksiz haliyle uzun süre gündemden düşmeyen Şahin, yaptığı Photoshop'larla da adından söz ettiriyor.