"Asıl Miss senmişsin" Meğer evli ve çocukluymuş! 2018 Miss Turkey birincisi Şevval Şahin'in ablası güzelliğiyle kardeşini solladı!

2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin bu kez ablası ile gündeme geldi. Şahin, hem özel hayatı hemde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık konuşuluyor. 23 yaşındaki ünlü model bu defa evli ve çocuklu ablası sayesinde gündem oldu. Estetiksiz haliyle uzun süre gündemden düşmeyen Şahin, yaptığı Photoshop'larla da sosyal medyada kendine geniş yer buluyor. Öte yandan ablasını ilk kez görenler "Asıl Miss senmişsin" dedi. İşte abla kardeşin sosyal medyayı sallayan o fotoğrafı...