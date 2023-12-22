Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'da estetik var mı yok mu derken o fotoğraflar ortaya çıktı! Görenler ünlü oyuncuyu tanıyamadı

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Diren Polatoğulları, Gözde Kansu ve Emre Altuğ gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Yalı Çapkını'nda Suna karakterini canlandıran Beril Pozam'ın estetik yaptırıp yaptırmadığı merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun ortaya çıkan eski fotoğrafları ise sosyal medyayı ikiye böldü. İşte Beril Pozam'ın görenlerin tanımakta zorlandığı eski hali...