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Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'da estetik var mı yok mu derken o fotoğraflar ortaya çıktı! Görenler ünlü oyuncuyu tanıyamadı

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Diren Polatoğulları, Gözde Kansu ve Emre Altuğ gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Yalı Çapkını'nda Suna karakterini canlandıran Beril Pozam'ın estetik yaptırıp yaptırmadığı merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun ortaya çıkan eski fotoğrafları ise sosyal medyayı ikiye böldü. İşte Beril Pozam'ın görenlerin tanımakta zorlandığı eski hali...

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Giriş Tarihi 22 Aralık 2023, 14:16 Güncelleme 22 Aralık 2023, 14:16
Yalı Çapkını’nın Suna’sı Beril Pozam’da estetik var mı yok mu derken o fotoğraflar ortaya çıktı! Görenler ünlü oyuncuyu tanıyamadı 1

Yalı Çapkını adlı dizide Suna karakterini canlandıran oyuncu Beril Pozam'ın estetik yaptırıp yaptırmadığı merak konusu oldu.

Yalı Çapkını’nın Suna’sı Beril Pozam’da estetik var mı yok mu derken o fotoğraflar ortaya çıktı! Görenler ünlü oyuncuyu tanıyamadı 2

2019 yılında rol aldığı AVM Sakini dizisiyle oyunculuk kariyerine başlayan Pozam'ın eski fotoğrafları ise sosyal medyayı ikiye böldü.

Yalı Çapkını’nın Suna’sı Beril Pozam’da estetik var mı yok mu derken o fotoğraflar ortaya çıktı! Görenler ünlü oyuncuyu tanıyamadı 3

Oyuncunun yıllar önceki görüntüsüne bazı sosyal medya kullanıcıları "Sadece büyümüş", "Yüzü oturmuş" gibi yorumlar yaptı.

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