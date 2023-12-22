Bir garip muamma 'kankacım' mı yoksa 'gerginim' mi? Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör fena dillere düştü! Soruyu duyunca...

Settar Tanrıöğen, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Barış Kılıç gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nde Fatih karakterini canlandıran Doğukan Güngör, son dönemin en çok merak edilen isimlerinden biri. Önceki akşam bir mekandan çıkarken görüntülenen Doğuka Güngör'ün, basın mensuplarıyla yaşadığı ilginç diyalog ve sonrasında yazdığı yanıt çok konuşuldu. İşte detaylar...