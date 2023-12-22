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İşlem tamam Umut'un alnı daraldı yakından paylaştı "Ama alnı daha çok mu açılmış" Alnını küçülten Umut Akyürek...

Yerli Angelina Jolie olarak anılıyordu bakın estetiklerle ne hale geldi... Türkiye'nin sevilen isimlerinden biri olan Türk Sanat Müziği sanatçılarından biri olan 49 yaşındaki ünlü şarkıcı Umut Akyürek'e, yerli Angelina Jolie deniyordu. Masmavi gözleri, edalı bakışlarıyla herkesi kendisine hayran bırakan Umut Akyürek son dönemde estetik haberleriyle sık sık gündeme geliyor. Estetikte çıtayı arşa çıkaran Akyürek, son olarak alnını daraltmıştı. Alın daraltma ameliyatı olan Umut Akyürek son halini paylaştı…

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Giriş Tarihi 22 Aralık 2023, 13:51 Güncelleme 22 Aralık 2023, 13:59
İşlem tamam Umut’un alnı daraldı yakından paylaştı Ama alnı daha çok mu açılmış Alnını küçülten Umut Akyürek... 1

Yerli Angelina Jolie olarak anılan Umut Akyürek estetiğin dozunu kaçırınca değişimi hayranlarını ikiye bölmüştü.

İşlem tamam Umut’un alnı daraldı yakından paylaştı Ama alnı daha çok mu açılmış Alnını küçülten Umut Akyürek... 2

Şarkıcı Umut Akyürek geçirdiği estetik operasyonlar sonrası adeta bambaşka biri oldu çıktı.

İşlem tamam Umut’un alnı daraldı yakından paylaştı Ama alnı daha çok mu açılmış Alnını küçülten Umut Akyürek... 3

Akyürek'in geçirdiği estetik operasyonlar sık sık gündeme geliyor.

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