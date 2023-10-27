Yalı Çapkını’nın Sultan’ı İrem Altuğ hakkında şaşırtan gerçek: Göründüğü gibi değilmiş! “İki kocamla birlikte yaşıyorum” demişti...

Buçe Buse Kahraman, Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Emre Altuğ, Gözde Kansu gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde yol alan İrem Altuğ, son bölümle birlikte gündem oldu. Dizide Ferit'le olan ilişkisi ifşa olan Sultan karakterini canlandıran Altuğ hakkında bir gerçek ise duyanları şaşırttı. Bir dönem "İki kocamla birlikte yaşıyorum" diyerek gündem olan Altuğ'un yaşını duyanlar "Göründüğü gibi değilmiş" yorumunda bulundu. Bakın İrem Altuğ kaç yaşındaymış...
Yalı Çapkını dizisinde Sultan karakterini canlandıran İrem Altuğ'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
İREM ALTUĞ KİMDİR?
Henüz ilkokuldayken bir derginin çocuk güzellik yarışmasında 7-12 yaş grubu içinde birinci seçilen İrem Altuğ, takip eden günlerde ismini bir ajansa kaydetti.
Çocukluk dönemi boyunca 40'a yakın reklam filminde oynayan Altuğ, Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümünü bırakıp yurt dışında oyunculuk okumaya karar verdi.