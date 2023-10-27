Yalı Çapkını’nın Sultan’ı İrem Altuğ hakkında şaşırtan gerçek: Göründüğü gibi değilmiş! “İki kocamla birlikte yaşıyorum” demişti...

Buçe Buse Kahraman, Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Emre Altuğ, Gözde Kansu gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde yol alan İrem Altuğ, son bölümle birlikte gündem oldu. Dizide Ferit'le olan ilişkisi ifşa olan Sultan karakterini canlandıran Altuğ hakkında bir gerçek ise duyanları şaşırttı. Bir dönem "İki kocamla birlikte yaşıyorum" diyerek gündem olan Altuğ'un yaşını duyanlar "Göründüğü gibi değilmiş" yorumunda bulundu. Bakın İrem Altuğ kaç yaşındaymış...