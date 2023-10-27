13 yıl dile kolay! Ateş Kuşları’nın Çatal’ı Ahmet Saraçoğlu bakın hangi oyuncuyla evli çıktı! Hem kayınpederi hem de eşi çok ünlü...

İlayda Alişan, Burak Tozkoparan, Hande Soral, Görkem Sevindik, Bülent Polat, Emin Gürsoy gibi başarılı isimlerin yer aldığı Ateş Kuşları'nda Çatal karakterini canlandıran Ahmet Saraçoğlu, son bölümle birlikte gündeme geldi. ATV erkanında yayınlanan dizide sergilediği performansla dikkat çeken oyuncunun hayatı da merak edildi. 48 yaşındaki ünlü oyuncu hakkında en çok "Ahmet Saraçoğlu'nun eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Saraçoğlu'nun hem kayınpederi hem de eşi kendisi gibi oyuncu çıktı.
Ateş Kuşları'nda Çatal karakterini canlandıran Ahmet Saraçoğlu, son bölümle birlikte gündeme geldi. Oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
AHMET SARAÇOĞLU KİMDİR?
24 Eylül 1975 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Ahmet Saraçoğlu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim gördü.
Saraçoğlu, Sadri Alışık Kültür Merkezinde çalışmasının ardından 1995 yılında kamera karşısına geçerek sinema ve dizi filmlerde de rol aldı.