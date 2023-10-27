Acun Ilıcalı açtı ağzını yumdu gözünü "Nankör insan kansız adam" Konu Survivor'dan açılınca Ilıcalı o ismi hedefine koydu

Ünlü sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı'yı hiç böyle görmediniz... Şimdilerde Masterchef'in ardından yayın hayatına başlayacak olan Survivor 2024 All-Star için kolları sıvayan Acun Ilıcalı önceki gün Nur Tuğba Namlı'nın Youtube kanalına konuk olduk ve çok çarpıcı itiraflarda bulundu. Ancak en çok dikkat çeken sözleri o eski Survivor yarışmacısı hakkında söyledikleri oldu. İşte haberin detayları.
Acun Ilıcalı katıldığı bir programda sert açıklamalarda bulundu.
Nur Tuğba Namlı'nın Youtube programına konuk olan Ilıcalı, belki de ilk kez bu kadar sert konuştu.