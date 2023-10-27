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Acun Ilıcalı açtı ağzını yumdu gözünü "Nankör insan kansız adam" Konu Survivor'dan açılınca Ilıcalı o ismi hedefine koydu

Ünlü sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı'yı hiç böyle görmediniz... Şimdilerde Masterchef'in ardından yayın hayatına başlayacak olan Survivor 2024 All-Star için kolları sıvayan Acun Ilıcalı önceki gün Nur Tuğba Namlı'nın Youtube kanalına konuk olduk ve çok çarpıcı itiraflarda bulundu. Ancak en çok dikkat çeken sözleri o eski Survivor yarışmacısı hakkında söyledikleri oldu. İşte haberin detayları.

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Giriş Tarihi 27 Ekim 2023, 12:22 Güncelleme 27 Ekim 2023, 12:22
Acun Ilıcalı açtı ağzını yumdu gözünü Nankör insan kansız adam Konu Survivor’dan açılınca Ilıcalı o ismi hedefine koydu 1

Acun Ilıcalı katıldığı bir programda sert açıklamalarda bulundu.

Acun Ilıcalı açtı ağzını yumdu gözünü Nankör insan kansız adam Konu Survivor’dan açılınca Ilıcalı o ismi hedefine koydu 2

Nur Tuğba Namlı'nın Youtube programına konuk olan Ilıcalı, belki de ilk kez bu kadar sert konuştu.

Acun Ilıcalı açtı ağzını yumdu gözünü Nankör insan kansız adam Konu Survivor’dan açılınca Ilıcalı o ismi hedefine koydu 3

Ilıcalı "'Survivor'a keşke almasaydım' dediğiniz kimse var mı?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.

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