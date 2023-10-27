Acun Ilıcalı açtı ağzını yumdu gözünü "Nankör insan kansız adam" Konu Survivor'dan açılınca Ilıcalı o ismi hedefine koydu

Ünlü sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı'yı hiç böyle görmediniz... Şimdilerde Masterchef'in ardından yayın hayatına başlayacak olan Survivor 2024 All-Star için kolları sıvayan Acun Ilıcalı önceki gün Nur Tuğba Namlı'nın Youtube kanalına konuk olduk ve çok çarpıcı itiraflarda bulundu. Ancak en çok dikkat çeken sözleri o eski Survivor yarışmacısı hakkında söyledikleri oldu. İşte haberin detayları.