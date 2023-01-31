Yalı Çapkını'nın star oyuncusu güzelliğine dayanamadı... Burcu Özberk külotlu çoraplı pozuyla ortalığı yaktı geçti!
Türk televizyonlarının parlayan yıldızlarından Burcu Özberk, cesur sosyal medya paylaşımlarıyla büyük ilgi çekiyor.
31.01.2023 08:26 - Son Güncelleme: 31.01.2023 08:26
Queen Sugar dizisinden uyarlanan yeni dizi Kraliçe ile ekranlara dönecek olan Burcu Özberk cesur pozlarıyla büyük ilgi çekti. Sosyal medyadan yaptığı paylaşıma Yalı Çapkını'nın yıldız oyuncusundan da yorum gecikmedi! İşte Burcu Özberk'in ateşli paylaşımı.
Burcu Özberk dünya çapında çok izlenen Queen Sugar dizisinden uyarlanan yeni dizisi Kraliçe yakında izleyici karşısına çıkacak.