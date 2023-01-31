Yalı Çapkını’nın star oyuncusu güzelliğine dayanamadı... Burcu Özberk külotlu çoraplı pozuyla ortalığı yaktı geçti!

Queen Sugar dizisinden uyarlanan yeni dizi Kraliçe ile ekranlara dönecek olan Burcu Özberk cesur pozlarıyla büyük ilgi çekti. Sosyal medyadan yaptığı paylaşıma Yalı Çapkını'nın yıldız oyuncusundan da yorum gecikmedi! İşte Burcu Özberk'in ateşli paylaşımı.