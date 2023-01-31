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Haberler Magazin Yalı Çapkını'nın star oyuncusu güzelliğine dayanamadı... Burcu Özberk külotlu çoraplı pozuyla ortalığı yaktı geçti!

Yalı Çapkını'nın star oyuncusu güzelliğine dayanamadı... Burcu Özberk külotlu çoraplı pozuyla ortalığı yaktı geçti!

Türk televizyonlarının parlayan yıldızlarından Burcu Özberk, cesur sosyal medya paylaşımlarıyla büyük ilgi çekiyor.

takvim.com.tr
31.01.2023 08:26 - Son Güncelleme: 31.01.2023 08:26
Yalı Çapkını’nın star oyuncusu güzelliğine dayanamadı... Burcu Özberk külotlu çoraplı pozuyla ortalığı yaktı geçti!

Queen Sugar dizisinden uyarlanan yeni dizi Kraliçe ile ekranlara dönecek olan Burcu Özberk cesur pozlarıyla büyük ilgi çekti. Sosyal medyadan yaptığı paylaşıma Yalı Çapkını'nın yıldız oyuncusundan da yorum gecikmedi! İşte Burcu Özberk'in ateşli paylaşımı.

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Yalı Çapkını’nın star oyuncusu güzelliğine dayanamadı... Burcu Özberk külotlu çoraplı pozuyla ortalığı yaktı geçti!

Güzel oyuncunun külotlu çoraplı pozu sosyal medyayı adeta yıktı geçti.

Yalı Çapkını’nın star oyuncusu güzelliğine dayanamadı... Burcu Özberk külotlu çoraplı pozuyla ortalığı yaktı geçti!

Burcu Özberk dünya çapında çok izlenen Queen Sugar dizisinden uyarlanan yeni dizisi Kraliçe yakında izleyici karşısına çıkacak.

Yalı Çapkını’nın star oyuncusu güzelliğine dayanamadı... Burcu Özberk külotlu çoraplı pozuyla ortalığı yaktı geçti!

Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'ın yorumu ise çok beğenildi.

Yalı Çapkını’nın star oyuncusu güzelliğine dayanamadı... Burcu Özberk külotlu çoraplı pozuyla ortalığı yaktı geçti!

Meslektaşına ''Offff'' yorumunu yapan Beril Pozam yorumunu alev emojileriyle süsledi.

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