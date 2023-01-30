5,5 ay önce apar topar evlenmişti! Nihat Doğan oğlu Badıkan’ın yüzünü ilk kez bu kadar net paylaştı! “Babasının kopyası...”
İranlı hayranı Arzu Doğan (Arezoo Doğan) ile 5,5 ay önce dünyaevine giren Nihat Doğan, geçtiğimiz günlerde ilk kez baba olma heyecanı yaşamıştı. Müjdeli haberi sosyal medyadan duyuran Doğan, oğluyla yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirmişti. Ünlü türkücü, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi ve minik oğlu Badıkan'ın yüzünü ilk kez net bir şekilde gösterdi. Amin Badıkan'ı görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemeyerek "Babasının kopyası", "Hık demiş burnundan düşmüş" yorumlarında bulundu. İşte Nihat Doğan'ın biricik oğlu...
30.01.2023 20:57 - Son Güncelleme: 30.01.2023 20:57
2022 senesinin eylül ayında İranlı hayranı Arezoo Doğan ile nikah masasına oturan Nihat Doğan geçtiğimiz günlerde Amin Badıkan adını verdiği oğlunu kucağına aldı.