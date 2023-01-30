3’üncü kez evlenen Özcan Deniz’in ilk eşi bakın kim çıktı! Duyanın ağzı açık kaldı! Meğer Feyza Aktan ve Samar Dadgar’dan önce...
Oğlunun annesi Feyza Aktan ile 2018-2019 yılları arasında evli kalan Özcan Deniz, 1,5 yıl önce İranlı modacı Samar Dadgar ile yeni bir aşka yelken açtı. Aralarında 24 yaş farkı bulunan ünlü çift, geçen günlerde de sessiz sedasız nikah masasına otururdu. İstanbul'da düğün yapacakları konuşulan ikilinin bebek beklediği iddiası da magazin kulislerinde dolaşırken taze damat Özcan Deniz'in hayatı merak konusu oldu. Samar Dadgar ile mutlu bir birliktelik sürdüren şarkıcının özellikle eski aşkları merak konusu oldu. Deniz hakkında araştırma yapanlar, şarkıcının ilk eşinin kim olduğunu öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Özcan Deniz'in ilk eşi kimmiş...
30.01.2023 18:57 - Son Güncelleme: 30.01.2023 18:57
Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, oğlu Kuzey'in annesi Feyza Aktan ile 2019'da yollarını ayırdı. Deniz, boşanmanın ardından aradığı mutluluğu kendisinden 24 yaş küçük genç modacı Samar Dadgar'da buldu.
BEBEK İDDİASI!
İstanbul'da düğün yapacakları konuşulan ikilinin bebek beklediği iddiası da magazin kulislerinde dolaşmaya başladı. Bugün bir magazin programında Özcan Deniz'in ikinci kez baba olacağı ancak bu kez kız bebek dünyaya geleceği konuşuldu.