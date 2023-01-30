3’üncü kez evlenen Özcan Deniz’in ilk eşi bakın kim çıktı! Duyanın ağzı açık kaldı! Meğer Feyza Aktan ve Samar Dadgar’dan önce...

BEBEK İDDİASI!

İstanbul'da düğün yapacakları konuşulan ikilinin bebek beklediği iddiası da magazin kulislerinde dolaşmaya başladı. Bugün bir magazin programında Özcan Deniz'in ikinci kez baba olacağı ancak bu kez kız bebek dünyaya geleceği konuşuldu.