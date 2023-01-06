Aras Bulut İynemli'nin son hali TikTok'ta ortaya çıktı görenler gözlerine inanamadı! Bige Önal ayrılığı sonrası Aras Bulut İynemli...
Aras Bulut İynemli, Atatürk'ü canlandıracağı dizisi için imaj değiştirmişti, son haliyle gündem oldu... Bir süredir Bige Önal ile yaşadığı ayrılıklar magazin gündeminin ilk sıralarında kendisine yer bulan Aras Bulut İynemli'nin son hali TikTok'ta ortaya çıktı. Bir kebapçıda görüntülenen İynemli, sapsarı saçlarıyla görenleri şaşkına çevirdi. Öte yandan İynemli'nin ayrıldığı sevgilisi Bige Önal'dan da bir açıklama geldi. İşte haberin detayları...
06.01.2023 14:55 - Son Güncelleme: 06.01.2023 15:51
7 yıldır aşk yaşadığı Bige Önal ile ayrılan Aras Bulut İynemli son dönemde işlerine odaklanmış durumda.
Atatürk dizisinin çekimlerinde büyük bir efor sarf eden, zaman zaman rolün ağırlığı nedeniyle sette psikolojik olarak da zor anlar yaşayan Aras Bulut İynemli bu süreçte sevgilisinden de ayrılmıştı.