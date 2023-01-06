Birce Akalay'dan İbrahim Çelikkol ve Serdar Bilgili açıklaması! Bomba tatil görüntüsünün ardından 'aşk var mı yok mu?' derken gerçek ortaya çıktı.

Dizi çekimlerinin çok iyi gittiğini anlatan Akalay partneri Çelikkol'la set dışında da görüştüklerini anlattı. Ünlü oyuncu, kendisinin de arkadaşı olan Natali Yarcan'la İbrahim Çelikkol'un ilişkisi hakkında, "Kendi ilişkim hakkında konuşmaya imtina ederken en yakın arkadaşım ilişkisi hakkında konuşamam ama mutlu olduğunu görüyorum. Ben de mutlu oluyorum" demekle yetindi.