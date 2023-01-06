Birce Akalay'dan İbrahim Çelikkol ve Serdar Bilgili açıklaması! Bomba tatil görüntüsünün ardından 'aşk var mı yok mu?' derken gerçek ortaya çıktı
Birce Akalay'dan İbrahim Çelikkol ve Serdar Bilgili açıklaması! Bomba tatil görüntüsünün ardından 'aşk var mı yok mu?' derken gerçek ortaya çıktı. Yakın arkadaşı İbrahim Çelikkol ile adı sık sık 'aşk yaşıyorlar' şeklinde anılan Birce Akalay son olarak geçtiğimiz günlerde Serdar Bilgili ile Mardin tatilinde görüntülenmişti. O karelerin ortaya çıkmasıyla ikilinin aşk yaşadığı ileri sürülmüştü. Birce Akalay, önce arkadaşı İbrahim Çelikkol ve sevgilisi Natali Yarcan sonra da Serdar Bilgili hakkındaki açıklamasıyla gündeme geldi. İşte detaylar...
Birce Akalay'dan İbrahim Çelikkol ve Serdar Bilgili açıklaması! Bomba tatil görüntüsünün ardından 'aşk var mı yok mu?' derken gerçek ortaya çıktı.
Yakın arkadaşı İbrahim Çelikkol ile sık sık 'aşk yaşıyorlar' haberleriyle gündeme gelen Birce Akalay, başrolünü İbrahim Çelikkol ve Miray Daner'le paylaştığı Kuş Uçuşu dizisinin ikinci sezon çekimleri devam ediyor. Son olarak Enis Arıkan'ın doğum günü çıkışı görüntülenen Akalay, sık sık adının aşk dedikodularına karıştığı arkadaşı Çelikkol hakkında sorulara yanıt verdi.
Dizi çekimlerinin çok iyi gittiğini anlatan Akalay partneri Çelikkol'la set dışında da görüştüklerini anlattı. Ünlü oyuncu, kendisinin de arkadaşı olan Natali Yarcan'la İbrahim Çelikkol'un ilişkisi hakkında, "Kendi ilişkim hakkında konuşmaya imtina ederken en yakın arkadaşım ilişkisi hakkında konuşamam ama mutlu olduğunu görüyorum. Ben de mutlu oluyorum" demekle yetindi.
İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan İbrahim Çelikkol ve Natali Yarcan, yılbaşını ünlü oyuncunun Riva'daki evinde kutladı. Yarcan'la evini yeniden dekore eden Çelikkol, bir aydır sevgilisi ile birlikte yaşıyor.
Ayrıca aylar önce Defne Samyeli ile ilişkisine bir şans daha verdiği iddiasıyla gündeme gelen Serdar Bilgili ile Birce Akalay'ın aşk yaşadığı iddiası geçtiğimiz günlerde magazin gündemine bomba gibi düştü. Arkadaş grubuyla Mardin'e giden çiftin fotoğrafları da ortaya çıktı.