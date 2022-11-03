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Hadise ile Eurovision'daki rakibi Alexander Rybak birlikteliği olay! O zamanlar 24 yaşındaydı 13 yıl sonra bomba haber: "Bir hafta sonra..."

Hadise ile Eurovision'daki rakibi Alexander Rybak birlikteliği olay! O zamanlar 24 yaşındaydı 13 yıl sonra bomba haber geldi. 2009'da 54'üncü kez düzenlenen Eurovision'da "Düm Tek Tek" şarkısıyla 177 puan alarak 4'üncü olan Hadise, Eurovision Şarkı Yarışması'nda birlikte yarıştığı Norveçli şarkıcı Alexander Rybak ile bir hafta sonra bir araya gelecek. İşte detaylar...

03.11.2022 16:29 - Son Güncelleme: 03.11.2022 16:36
Hadise ile Eurovision’daki rakibi Alexander Rybak birlikteliği olay! O zamanlar 24 yaşındaydı 13 yıl sonra bomba haber: Bir hafta sonra...

"BİR HAFTA SONRA..."

Hadise ile Eurovision'daki rakibi Alexander Rybak birlikteliği olay! O zamanlar 24 yaşındaydı 13 yıl sonra bomba haber geldi.

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Hadise ile Eurovision’daki rakibi Alexander Rybak birlikteliği olay! O zamanlar 24 yaşındaydı 13 yıl sonra bomba haber: Bir hafta sonra...

Rusya'nın başkenti Moskova'da yapılan 54'ncü Eurovision Şarkı Yarışması'nı Norveç'i temsil eden Belarus doğumlu Alexander Rybak, "Peri Masalı' adlı şarkısıyla kazandı.

Hadise ile Eurovision’daki rakibi Alexander Rybak birlikteliği olay! O zamanlar 24 yaşındaydı 13 yıl sonra bomba haber: Bir hafta sonra...

İzlanda 218 puanla ikinci, Azerbaycan 207 puanla üçüncü olurken, 18'inci sırada sahneye çıkan temsilcimiz Hadise de "Düm Tek Tek" adlı şarkısıyla 177 puan alarak 4'üncü oldu.

Hadise ile Eurovision’daki rakibi Alexander Rybak birlikteliği olay! O zamanlar 24 yaşındaydı 13 yıl sonra bomba haber: Bir hafta sonra...

"ÇOK GURURLUYUM, HEDEFİME ULAŞTIM"

Yarışmayı Olimpinski spor salonunda 22 bin seyirci izledi. Üçüncü kez birinciliği kazanan Norveç, Eurovision Şarkı Yarışması tarihinde en yüksek puanı alarak birinci olan ülke oldu. Hadise, yarışmanın yapıldığı solandan ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları söyledi: "Ben her zaman ilk 5 demiştim ve 4. olduk. Çok gururluyum, hedefime ulaştım. Ben hiç bir zaman birinciliğe oynamadım. Çünkü final grubu çok güçlüydü. Birinci olmak isterdim, ama hiçbir zaman birincilik için mücadele etmedim. Herkes benden birincilik isterken, ben hep ilk beşe girmeyi düşündüm ve bunun için de dua ettim. Allah da benim dualarımı kabul etti. Allaha şükrediyorum"

Hadise ile Eurovision’daki rakibi Alexander Rybak birlikteliği olay! O zamanlar 24 yaşındaydı 13 yıl sonra bomba haber: Bir hafta sonra...

13 YIL SONRA SÜRPRİZ BULUŞMA

Yarışmadan 13 yıl sonra bomba bir iddia ortaya atıldı. İki rakibin İstanbul'da bir araya gelerek düet yapacağı öne sürüldü. Focus Eurovision'da yer alan habere göre Rybak, "Haftaya İstanbul'a geleceğim ve Hadise ile buluşacağım" dedi.

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