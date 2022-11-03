Ajda Pekkan ’hastanede’ denilmişti... Kalçasıyla ilgili o detay ortaya çıktı Bülent Ersoy’un açıklaması akıllara geldi: ’Ameliyat olmadı mı?’

Pekkan, sabah 4'e doğru tansiyon sorunu yaşayıp evinde düştü, kalça kemiğini çatlattı. Menajer, Oğuz Arınmış, sanatçının sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Pekkan'ın acil ameliyata alındığını ve kasım ayı konserlerinin de iptal edildiği bilgisini paylaştı. Korkutan haberin ardından Ajda Pekkan'ın sağlık durumu hakkında yeni bilgi geldi. 7 saatlik ameliyatın ardından normal odaya alınan Pekkan, bir süre daha hastanede kalacak. 45 günlük fizik tedavinin ardından yeniden sahnelere döneceği ifade edilen Ajda Pekkan'la ilgili magazin kulislerinde sahnelerden uzak kalarak evinde dinlenme kararı aldığı konuşulmaya başlandı.