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Haberler Magazin Ajda Pekkan 'hastanede' denilmişti... Kalçasıyla ilgili o detay ortaya çıktı Bülent Ersoy'un açıklaması akıllara geldi: 'Ameliyat olmadı mı?'

Ajda Pekkan 'hastanede' denilmişti... Kalçasıyla ilgili o detay ortaya çıktı Bülent Ersoy'un açıklaması akıllara geldi: 'Ameliyat olmadı mı?'

Ajda Pekkan 'hastanede' denilmişti... Kalçasıyla ilgili o detay ortaya çıktı Bülent Ersoy'un açıklaması akıllara geldi. Evinde geçirdiği kaza sonrası kalça kemiği çatlayan ve 7 saatlik bir ameliyat geçiren Ajda Pekkan hakkında çok konuşulacak iddialar ortaya atıldı. Kemikteki çatlaklarda ameliyat yapılmadığı ileri sürülürken, 76 yaşındaki Ajda Pekkan'ın hastanede değil evde olduğu ileri sürüldü. İşte detaylar...

03.11.2022 17:00 - Son Güncelleme: 03.11.2022 17:08
Ajda Pekkan ’hastanede’ denilmişti... Kalçasıyla ilgili o detay ortaya çıktı Bülent Ersoy’un açıklaması akıllara geldi: ’Ameliyat olmadı mı?’

'AJDA PEKKAN AMELİYAT OLMADI MI?'

Ajda Pekkan 'hastanede' denilmişti... Kalçasıyla ilgili o detay ortaya çıktı Bülent Ersoy'un açıklaması akıllara geldi.

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Ajda Pekkan ’hastanede’ denilmişti... Kalçasıyla ilgili o detay ortaya çıktı Bülent Ersoy’un açıklaması akıllara geldi: ’Ameliyat olmadı mı?’

Ajda Pekkan son günlerde danslarıyla gündemden düşmüyordu. Bazı sosyal medya kullanıcıları enerjisine hayran kalırken bazıları ise Pekkan'ı eleştirdi, yorumlarıyla gönlünü kırdı.

Ajda Pekkan ’hastanede’ denilmişti... Kalçasıyla ilgili o detay ortaya çıktı Bülent Ersoy’un açıklaması akıllara geldi: ’Ameliyat olmadı mı?’

"Artık dans etmeyeceğim. Bana 'uzaylı gibi dansı var, ne biçim dans ediyor' diyorlar." diyen 76 yaşındaki Süperstar'dan önceki gün kötü haber geldi.

Ajda Pekkan ’hastanede’ denilmişti... Kalçasıyla ilgili o detay ortaya çıktı Bülent Ersoy’un açıklaması akıllara geldi: ’Ameliyat olmadı mı?’

Pekkan, sabah 4'e doğru tansiyon sorunu yaşayıp evinde düştü, kalça kemiğini çatlattı. Menajer, Oğuz Arınmış, sanatçının sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Pekkan'ın acil ameliyata alındığını ve kasım ayı konserlerinin de iptal edildiği bilgisini paylaştı. Korkutan haberin ardından Ajda Pekkan'ın sağlık durumu hakkında yeni bilgi geldi. 7 saatlik ameliyatın ardından normal odaya alınan Pekkan, bir süre daha hastanede kalacak. 45 günlük fizik tedavinin ardından yeniden sahnelere döneceği ifade edilen Ajda Pekkan'la ilgili magazin kulislerinde sahnelerden uzak kalarak evinde dinlenme kararı aldığı konuşulmaya başlandı.

Ajda Pekkan ’hastanede’ denilmişti... Kalçasıyla ilgili o detay ortaya çıktı Bülent Ersoy’un açıklaması akıllara geldi: ’Ameliyat olmadı mı?’

BÜLENT ERSOY: BİLETLERİ SATILMAYINCA KONSERLERİ İPTAL OLDU

Sivri dilli açıklamalarıyla tanınan Bülent Ersoy, 2013 yılında "Hödük, ucube ve küstah" dediği Ajda Pekkan'la davalık olmuş, ikili 2018 yılında barışmıştı. Geçtiğimiz günlerde zehir zemberek açıklamalarda bulunan Ersoy, Pekkan'ın yurt dışındaki konser biletlerinin satılmadığını söyleyerek "Ajda Pekkan'ın Almanya'da biletleri satılmayınca 3 konseri de iptal oldu" demişti.

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