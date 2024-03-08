Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nu hiç böyle görmediniz! Çocukluk fotoğrafını gören inanamadı! "Bu gözler halis mi"

Kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ ve Gözde Kansu gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisi izleyenler tarafından sıkıca takip edilmeye devam ediyor. Dizide Ferit'le olan ilişkisiyle dikkat çeken Seyran karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu da konuşulan isimlerin başında geliyor. Yalı Çapkını'nın çok sevilen isimlerinin başında gelen Afra Saraçoğlu'unun çocukluk fotoğrafını görenler gözlerine inanamadı. İşte detaylar...
Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, 'Yalı Çapkını' dizisinde canlandırdığı 'Seyran' karakteriyle adından söz ettirdi.
Başrolünü Mert Ramazan Demir ile paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakteriyle şahlanan Afra Saraçoğlu güzelliğiyle de baş döndürüyor.
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Ünlü oyuncu paylaşımlarıyla ve özel hayatıyla gündemden düşmedi.