SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nu hiç böyle görmediniz! Çocukluk fotoğrafını gören inanamadı! "Bu gözler halis mi"

Kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ ve Gözde Kansu gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisi izleyenler tarafından sıkıca takip edilmeye devam ediyor. Dizide Ferit'le olan ilişkisiyle dikkat çeken Seyran karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu da konuşulan isimlerin başında geliyor. Yalı Çapkını'nın çok sevilen isimlerinin başında gelen Afra Saraçoğlu'unun çocukluk fotoğrafını görenler gözlerine inanamadı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Mart 2024, 22:13 Güncelleme 08 Mart 2024, 22:44
Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu’nu hiç böyle görmediniz! Çocukluk fotoğrafını gören inanamadı! Bu gözler halis mi 1

Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, 'Yalı Çapkını' dizisinde canlandırdığı 'Seyran' karakteriyle adından söz ettirdi.

Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu’nu hiç böyle görmediniz! Çocukluk fotoğrafını gören inanamadı! Bu gözler halis mi 2

Başrolünü Mert Ramazan Demir ile paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakteriyle şahlanan Afra Saraçoğlu güzelliğiyle de baş döndürüyor.

Yalı Çapkını 61. bölüm 2. fragmanı izle!

Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu’nu hiç böyle görmediniz! Çocukluk fotoğrafını gören inanamadı! Bu gözler halis mi 3

SIK SIK GÜNDEMDE!

Ünlü oyuncu paylaşımlarıyla ve özel hayatıyla gündemden düşmedi.

SON DAKİKA