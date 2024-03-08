Esra Erol’a çıkmış günlerce konuşulmuştu! Esra Erol'daki Fatma'nın son hali görenleri şaşırttı! Canlı yayınlarda...

Tüm Türkiye onu Esra Erol programında tanıdı. Canlı yayınlardaki hal ve tavırlarıyla bir anda sosyal medyanın gündemine düşen ve en çok konuşulan ekran karakterlerinden biri olan Fatma'nın hikayesi adeta Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Programdan sonra adeta sırra kadem basan Fatma aylar sonra ortaya çıktı ama ne çıkmak. İşte Esra Erol'daki Fatma'nın son hali...