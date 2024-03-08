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Esra Erol’a çıkmış günlerce konuşulmuştu! Esra Erol'daki Fatma'nın son hali görenleri şaşırttı! Canlı yayınlarda...

Tüm Türkiye onu Esra Erol programında tanıdı. Canlı yayınlardaki hal ve tavırlarıyla bir anda sosyal medyanın gündemine düşen ve en çok konuşulan ekran karakterlerinden biri olan Fatma'nın hikayesi adeta Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Programdan sonra adeta sırra kadem basan Fatma aylar sonra ortaya çıktı ama ne çıkmak. İşte Esra Erol'daki Fatma'nın son hali...

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Giriş Tarihi 08 Mart 2024, 22:51 Güncelleme 08 Mart 2024, 22:54
Esra Erol’a çıkmış günlerce konuşulmuştu! Esra Erol’daki Fatma’nın son hali görenleri şaşırttı! Canlı yayınlarda... 1

Esra Erol'da programındaki hikayesi ve yaşadıklarıyla gündemden düşmeyen Fatma, hepimizi ekran başına kilitlemişti.

Esra Erol’a çıkmış günlerce konuşulmuştu! Esra Erol’daki Fatma’nın son hali görenleri şaşırttı! Canlı yayınlarda... 2

Fatma'nın annesi Melahat, zihinsel engelli olan kızının kendisinden yaşça büyük Ahmet'e kaçtığını söylemişti.

Esra Erol’a çıkmış günlerce konuşulmuştu! Esra Erol’daki Fatma’nın son hali görenleri şaşırttı! Canlı yayınlarda... 3

Kuması ve eşiyle birlikte yaşayan Fatma, Ahmet'in kendisine hırsızlık yaptırdığını söyleyerek Esra Erol'dan yardım istemişti.

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