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13 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Kaptan Eda Erdem’in eşi bakın kim çıktı! Meğer Filenin Sultanları'nın kaptanı Eda Erdem...

2023 yılında Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonluğu zaferleriyle dolu geçen Filenin Sultanları, Türkiye'yi gurur ve sevinçle coşturdu. Başta Melissa Vargas, Hande Baladın, Zehra Güneş olmak üzere kahraman kadro, unutulmaz bir sezon geçirerek tarihi bir başarıya imza attı. Bugün ise Eda Erdem'in Ülker Stadyumu'ndaki heykeli bir törenle açılmasının ardından özel hayatı oldukça merak edildi. Erdem hakkında en çok "Eda Erdem evli mi?", "Eda Erdem'in eşi kim?" sorularının yanıtları aratıldı. Ünlü çiftin düğün karelerini görenler ise hayran kaldı. Meğer Eda Erdem'in eşi...

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Giriş Tarihi 08 Mart 2024, 21:43 Güncelleme 08 Mart 2024, 21:52
13 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Kaptan Eda Erdem’in eşi bakın kim çıktı! Meğer Filenin Sultanları’nın kaptanı Eda Erdem... 1

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı, Eda Erdem Dündar, başarılı sporculuk kariyerinin yanında özel hayatıyla da merak konusu olan isimler arasında yer alıyor.

13 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Kaptan Eda Erdem’in eşi bakın kim çıktı! Meğer Filenin Sultanları’nın kaptanı Eda Erdem... 2

36 yaşındaki milli voleybolcu Eda Erdem, voleybol kariyerine binlerce maç ve başarı sığdırarak ülkenin en başarılı sporcular listesine adını altın harflerle yazdırdı.

13 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Kaptan Eda Erdem’in eşi bakın kim çıktı! Meğer Filenin Sultanları’nın kaptanı Eda Erdem... 3

Hatta Eda Erdem'in heykeli bugün Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yapılan açılış töreniyle açıldı.

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