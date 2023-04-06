Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'na eski sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'ndan olay hamle! Dilan Çiçek Deniz'le aşkı 'ihanet'i akıllara getirmişti...

Ünlü oyuncu Mert Yazıcıoğlu, uzun süredir Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu ile birliktelik yaşıyordu. Ancak çift, 4 yıllık ilişkilerine sürpriz bir şekilde nokta koydu. İlişkinin bitme nedeni olarak Saraçoğlu'nun, rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile samimi halleri gösterilmişti.

Dilan Deniz Çiçek ve Mert Yazıcıoğlu arasındaki sürpriz aşkın detayları ortaya çıktı | VİDEO