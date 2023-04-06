Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'na eski sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'ndan olay hamle! Dilan Çiçek Deniz'le aşkı 'ihanet'i akıllara getirmişti
Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'na eski sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'ndan olay hamle! O görüntüler sonrası Dilan Çiçek Deniz'le aşkı 'ihanet'i akıllara getirmişti... 4 yıllık ilişkilerini sonlandırmalarının ardından Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu ikilisi gündemden düşmüyor... Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu'nun ayrılık nedeni olarak, Saraçoğlu'nun rol arkadaşı Mert Ramazan Demir'le yakınlaşması olarak gösterilmişti. Saraçoğlu cephesinde bunlar yaşanırken Yazıcıoğlu bombayı patlatmış ve Dilan Çiçek Deniz'le aşk yaşamaya başlamıştı. Ardından Mert Yazıcıoğlu'nun Saraçoğlu'yla birlikte olduğu dönemde Dilan Çiçek Deniz'e attığı bakış ortalığı karıştırmış, 'Afra'ya ihanet mi var' sorusu gündeme gelmişti. Mert Yazıcıoğlu'ndan eski sevgilisi Afra Saraçoğlu'na şaşırtan bir hamle geldi.
Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'na eski sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'ndan olay hamle! Dilan Çiçek Deniz'le aşkı 'ihanet'i akıllara getirmişti...
Ünlü oyuncu Mert Yazıcıoğlu, uzun süredir Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu ile birliktelik yaşıyordu. Ancak çift, 4 yıllık ilişkilerine sürpriz bir şekilde nokta koydu. İlişkinin bitme nedeni olarak Saraçoğlu'nun, rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile samimi halleri gösterilmişti.
Dilan Deniz Çiçek ve Mert Yazıcıoğlu arasındaki sürpriz aşkın detayları ortaya çıktı | VİDEO
Gözlerin çevrildiği Mert Ramazan Demir, Afra'nın arkadaşı olduğunu söylemiş, eski aşıklar da sosyal medyada yayınladıkları ortak açıklama ile söz konusu iddiayı net bir dille yalanlamıştı.
Kısa süre önce İzlandalı nişanlısı Thor Saevarsson ile yollarını ayıran Dilan Çiçek Deniz ile Afra Saraçoğlu'ndan ayrılan Mert Yazıcıoğlu teselliyi birbirinde buldu.