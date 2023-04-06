Nihat Hatipoğlu'nun eşi Emel Hatipoğlu duru güzelliğiyle hayran bıraktı! 3 çocuk annesini gören bir daha baktı: "Oğlu Said'in kime benzediği belli oldu"

Stüdyodaki öğrencilerden birisi "Annemizin hakkını nasıl öderiz?" diyerek ilk soruyu sordu. Hatipoğlu "Anne hakkı ödemek hakikaten çok zordur. Çünkü anneler birer rahmet vesilesidir. Sevgi vesilesidir. Peygamberimiz diyor ki, 'Bir insan annesinin babasının esir düştüğünü görse, onları satın alsa sonra azat etse yine de onların hakkını ödeyemez.' Annelerimizin dediklerini yapacağız, kırmayacağız. Dualarını alırsak, onlar da bizden razı olursa inan hayat bizler için çok daha iyi olur. Gençler annenizin duasını mutlaka alın, her sabah evden çıkarken her aksam uyurken. Anne duasını alan kişinin sırtı yere gelmez." diyerek gençlere öğüt de verdi.