Nihat Hatipoğlu'nun eşi Emel Hatipoğlu duru güzelliğiyle hayran bıraktı! 3 çocuk annesini gören bir daha baktı: "Oğlu Said'in kime benzediği belli oldu"
Nihat Hatipoğlu'nun eşi Emel Hatipoğlu duru güzelliğiyle hayran bıraktı! 3 çocuk annesini gören bir daha baktı, "Oğlu Said'in kime benzediği belli oldu" yorumları havada uçuştu. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun ATV canlı yayınında Ramazan ayı boyunca ekrana gelen İftar ve Sahur programı, her yıl olduğu gibi bu yılda da izleyicilerle dolup taşıyor. Büyük bir ilgiyle takip edilen ve duygusal anlar yaşanan programla birlikte Nihat Hatipoğlu'nun hayatı da merak konusu oldu. 3 oğlu bir de kız torunu olan Nihat Hatipoğlu'nun eşi Emel Hatipoğlu'nu görenler duru güzelliğine hayran oluyor. Nihat Hatipoğlu'nun çocuklarından Said Hatipoğlu'nun ise annesinin kopyası olduğu yönünde yorumlar yapılıyor.
"OĞLU SAİD'İN KİME BENZEDİĞİ BELLİ OLDU"
Nihat Hatipoğlu'nun eşi Emel Hatipoğlu duru güzelliğiyle hayran bıraktı! 3 çocuk annesini gören bir daha baktı.
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun Ramazan ayı boyunca canlı yayınla ekrana gelen İftar ve Sahur programı, her yıl olduğu gibi bu yılda da izleyicilerle dolup taşmaya devam ediyor.
Anne hakkını ödemek çok zordur, çünkü anneler birer rahmet vesilesidir.
Dün akşam yayınlanan Nihat Hatipoğlu ile İftar programı yine gençlerle dolup taştı. Dün akşamki konukları Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriydi. Öğrenciler merak ettikleri soruları Hatipoğlu'na yöneltti. Hatipoğlu tüm öğrencilerin sorularını tek tek yanıtladı.
Stüdyodaki öğrencilerden birisi "Annemizin hakkını nasıl öderiz?" diyerek ilk soruyu sordu. Hatipoğlu "Anne hakkı ödemek hakikaten çok zordur. Çünkü anneler birer rahmet vesilesidir. Sevgi vesilesidir. Peygamberimiz diyor ki, 'Bir insan annesinin babasının esir düştüğünü görse, onları satın alsa sonra azat etse yine de onların hakkını ödeyemez.' Annelerimizin dediklerini yapacağız, kırmayacağız. Dualarını alırsak, onlar da bizden razı olursa inan hayat bizler için çok daha iyi olur. Gençler annenizin duasını mutlaka alın, her sabah evden çıkarken her aksam uyurken. Anne duasını alan kişinin sırtı yere gelmez." diyerek gençlere öğüt de verdi.