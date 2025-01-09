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Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu makyaj odasındaki pozuyla olay oldu! Gören çıplak sandı

Mert Ramazan Demir ile başrolünü üstlendiği Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu, sosyal medya hesabında yeni bir paylaşımda bulundu. Saraçoğlu'nun makyaj odasından yaptığı paylaşımı görenler ünlü oyuncuyu çıplak sandı. Genç oyuncu için "Çıplak sandım aklım çıktı" gibi yorumlar yapıldı.

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Giriş Tarihi :09 Ocak 2025 , 11:19 Güncelleme Tarihi :09 Ocak 2025 , 11:19
Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu makyaj odasındaki pozuyla olay oldu! Gören çıplak sandı

Mert Ramazan Demir ile başrolünü üstlendiği Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu, özel ve iş hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu makyaj odasındaki pozuyla olay oldu! Gören çıplak sandı

Sosyal medya paylaşımları da hayranları tarafından ilgiyle takip edilen Saraçoğlu, son olarak makyaj odasındaki hazırlık sürecini paylaştı.

Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu makyaj odasındaki pozuyla olay oldu! Gören çıplak sandı

Makyaj odasından paylaşımda bulunan ünlü oyuncunun yayınladığı fotoğrafları görenler ise kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı.

Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu makyaj odasındaki pozuyla olay oldu! Gören çıplak sandı

Bazı sosyal medya kullanıcıları, söz konusu pozlarda Saraçoğlu'nun çıplak sanınca paylaşım kısa sürede gündem oldu.

Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu makyaj odasındaki pozuyla olay oldu! Gören çıplak sandı

Beyaz gömleğin içine ten rengi sütyen giyen Saraçoğlu için Çıplak sandım aklım çıktı", "Aklım gitti" yorumları yapıldı.

Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu makyaj odasındaki pozuyla olay oldu! Gören çıplak sandı

İşte Afra Saraçoğlu'nun o pozları...

Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu makyaj odasındaki pozuyla olay oldu! Gören çıplak sandı

Afra Saraçoğlu