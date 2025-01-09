Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu makyaj odasındaki pozuyla olay oldu! Gören çıplak sandı

Mert Ramazan Demir ile başrolünü üstlendiği Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu, özel ve iş hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.
Sosyal medya paylaşımları da hayranları tarafından ilgiyle takip edilen Saraçoğlu, son olarak makyaj odasındaki hazırlık sürecini paylaştı.
Makyaj odasından paylaşımda bulunan ünlü oyuncunun yayınladığı fotoğrafları görenler ise kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı.
Bazı sosyal medya kullanıcıları, söz konusu pozlarda Saraçoğlu'nun çıplak sanınca paylaşım kısa sürede gündem oldu.
Beyaz gömleğin içine ten rengi sütyen giyen Saraçoğlu için Çıplak sandım aklım çıktı", "Aklım gitti" yorumları yapıldı.