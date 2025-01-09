Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu makyaj odasındaki pozuyla olay oldu! Gören çıplak sandı

Mert Ramazan Demir ile başrolünü üstlendiği Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu , özel ve iş hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

Sosyal medya paylaşımları da hayranları tarafından ilgiyle takip edilen Saraçoğlu, son olarak makyaj odasındaki hazırlık sürecini paylaştı.