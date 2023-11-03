Yalı Çapkını’nın Şehmuz’u Turgut Tunçalp’i körkütük aşık! Gözünden sakındığı eşi güzelliğiyle büyüledi: Çok yakışıyorsunuz!

Yalı Çapkını dizisine Pelin'in dayısı Turgut Tunçalp'in canlandıracağı Şehmuz karakteri ile dahil olan Turgut Tunçalp'in hayatı merak edildi. 47 yaşındaki oyuncu hakkında araştırma yapanlar en çok Turgut Tunçalp'in eşini merak etti. Ünlü oyuncunun eşini görenler ise hayran kaldı. Tunçalp'in romantik paylaşımlarını görenler "Körkütük aşık" derken çift için "Çok yakışıyorsunuz" yorumu yapıldı. İşte Turgut Tunçalp'in gözünden sakındığı eşi...
Yalı Çapkını dizisine Pelin'in dayısı Turgut Tunçalp'in canlandıracağı Şehmuz karakteri ile dahil olan Turgut Tunçalp'in hayatı merak edildi.
TURGUT TUNÇALP KİMDİR?
Oyuncu, 2013-2014 yılları arasında yayımlanan Merhamet dizisinde Moskof Recep adlı alkolik ve para düşkünü bir baba karakteriyle tanındı.
2014-2019 yılları arasında Diriliş Ertuğrul adlı dizide Selçuklu komutanı olan "Afşin bey" karakterini canlandırdı.