Aşk bitti yüzük geri gelmedi "Baktıkça Mehmet Ali'yi hatırlayacak" Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan arasında yüzük krizi

Bir süredir 26 yaşındaki Gülseren Ceylan'la aşk yaşayan Mehmet Ali Erbil, sevgilisine doğum gününde evlilik teklifinde bulunmuş, çiftin arasındaki yaş farkı ise çok konuşulmuştu. Hatta Mehmet Ali Erbil'in çocukları Yasmin ile Ali Sadi'nin bu evliliğe onay vermediği gelen iddialar arasındaydı. Kasım ayında evlenecekleri iddia edilen çift 2.aylarında yollarını ayırdı, ardında bir yüzük krizi bırakarak.