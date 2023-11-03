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Yalı Çapkını'nda gerçek senaryo bambaşka çıktı! Gülseren Budayıcıoğlu demişti! Gerçek hikaye dizide Ferit ne Seyran ne Pelin'le asıl Talih'le...

Gülseren Budayıcıoğlu'nun 'Gerçek hikaye' dediği dizi Yalı Çapkını bu akşam 44. bölümüyle ekrana gelecek. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı dizinin hem oyuncu kadrosu hem hikayesi her hafta çok konuşuluyor. Bu kez ortaya atılan iddia senaryo ile ilgili. Hatırlanacağı üzere diziye son bölümlerde Doktor Talih karakteri dahil olmuştu. Ancak genç oyuncuya çok sahne yazılmadan apar topar diziden çıkarılmıştı. Yerine ise Pelin ve annesi tekrar hikayeye dahil edilmişti. Sosyal medyada ise senaryonun değiştiği öne sürüldü. Ferit ne Seyran ne Pelin'le asıl Talih'le...

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Giriş Tarihi 03 Kasım 2023, 13:10 Güncelleme 03 Kasım 2023, 13:12
Yalı Çapkını’nda gerçek senaryo bambaşka çıktı! Gülseren Budayıcıoğlu demişti! Gerçek hikaye dizide Ferit ne Seyran ne Pelin’le asıl Talih’le... 1

Yalı Çapkını dizisi 44. bölümüyle merakla bekleniyor. Dizinin yeni bölümlerinde işler tamamen karışacak. Ferit'in ikinci çocuğu ortaya çıkıyor ve Seyran bunu öğreniyor. Ancak izleyiciler, Pelin ve annesinin neden diziye tekrar dahil olduğunu merak ediyor. Çünkü herkes Pelin'in tamamen hikayeden çıktığını düşünüyordu. Meğer senaryo birden değiştirilmiş...

Yalı Çapkını’nda gerçek senaryo bambaşka çıktı! Gülseren Budayıcıoğlu demişti! Gerçek hikaye dizide Ferit ne Seyran ne Pelin’le asıl Talih’le... 2

Yalı Çapkını'nın başrolünde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Emre Altuğ, ve Şerif Sezer gibi usta isimler yer alıyor.

Yalı Çapkını’nda gerçek senaryo bambaşka çıktı! Gülseren Budayıcıoğlu demişti! Gerçek hikaye dizide Ferit ne Seyran ne Pelin’le asıl Talih’le... 3

Son bölümüyle izleyicileri etkisi altına alan Yalı Çapkını dizisinden yeni fragman geldi. Geçtiğimiz bölümde Pelin'in hamileliği gündeme gelmiş ve bu olay izleyiciler arasında büyük bir tartışmaya neden olmuştu. Ferit'in ikinci çocuğu ortaya çıkıyor.

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