Yalı Çapkını'nda gerçek senaryo bambaşka çıktı! Gülseren Budayıcıoğlu demişti! Gerçek hikaye dizide Ferit ne Seyran ne Pelin'le asıl Talih'le...

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Yalı Çapkını dizisi 44. bölümüyle merakla bekleniyor. Dizinin yeni bölümlerinde işler tamamen karışacak. Ferit'in ikinci çocuğu ortaya çıkıyor ve Seyran bunu öğreniyor. Ancak izleyiciler, Pelin ve annesinin neden diziye tekrar dahil olduğunu merak ediyor. Çünkü herkes Pelin'in tamamen hikayeden çıktığını düşünüyordu. Meğer senaryo birden değiştirilmiş...