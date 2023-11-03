Yalı Çapkını'nda gerçek senaryo bambaşka çıktı! Gülseren Budayıcıoğlu demişti! Gerçek hikaye dizide Ferit ne Seyran ne Pelin'le asıl Talih'le...

Yalı Çapkını dizisi 44. bölümüyle merakla bekleniyor. Dizinin yeni bölümlerinde işler tamamen karışacak. Ferit'in ikinci çocuğu ortaya çıkıyor ve Seyran bunu öğreniyor. Ancak izleyiciler, Pelin ve annesinin neden diziye tekrar dahil olduğunu merak ediyor. Çünkü herkes Pelin'in tamamen hikayeden çıktığını düşünüyordu. Meğer senaryo birden değiştirilmiş...
Yalı Çapkını'nın başrolünde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Emre Altuğ, ve Şerif Sezer gibi usta isimler yer alıyor.
Son bölümüyle izleyicileri etkisi altına alan Yalı Çapkını dizisinden yeni fragman geldi. Geçtiğimiz bölümde Pelin'in hamileliği gündeme gelmiş ve bu olay izleyiciler arasında büyük bir tartışmaya neden olmuştu. Ferit'in ikinci çocuğu ortaya çıkıyor.