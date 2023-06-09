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Haberler Magazin Yalı Çapkını’nın Saffet Ağa’sı Muhammed Cangören bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte Muhammed Cangören’in memleketi...

Yalı Çapkını’nın Saffet Ağa’sı Muhammed Cangören bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte Muhammed Cangören’in memleketi...

Kadrosunda Toprak Sağlam, Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Diren Polatoğulları, Buçe Buse Kahraman, Beril Bozam gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını'nın Saffet Ağa'sı Muhammed Cangören'in hayatı merak edildi. EDHO'da canlandırdığı Hamdi Baba karakteriyle hafızlara kazınan oyuncunun özellikle memleketi merak konusu oldu. 72 yaşındaki oyuncu hakkında en çok "Muhammed Cangören aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Muhammed Cangören'in memleketi...

takvim.com.tr
09.06.2023 22:28 - Son Güncelleme: 09.06.2023 22:28
Yalı Çapkını’nın Saffet Ağa’sı Muhammed Cangören bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte Muhammed Cangören’in memleketi...

Yalı Çapkını dizisinde Saffet Ağa karakterini canlandıran Muhammed Cangören'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yalı Çapkını’nın Saffet Ağa’sı Muhammed Cangören bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte Muhammed Cangören’in memleketi...

MUHAMMED CANGÖREN KİMDİR?
1982 yılında Türkiye'ye gelen oyuncu, önce Gaziantep'te çocuk tiyatroları yaptı ardından Bahar dizisinde rol alarak dizi serüvenini başladı.

Yalı Çapkını’nın Saffet Ağa’sı Muhammed Cangören bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte Muhammed Cangören’in memleketi...

2020 ile 2021 yıllarında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki Hamdi Baba karakterini canlandıran oyuncu, bu diziyle hafızalara kazındı.

Yalı Çapkını’nın Saffet Ağa’sı Muhammed Cangören bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte Muhammed Cangören’in memleketi...

Gaziantep'e geldiği dönem Türkçe'yi öğrenen 72 yaşındaki Cangören'in özellikle memleketi merak edildi.

Yalı Çapkını’nın Saffet Ağa’sı Muhammed Cangören bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte Muhammed Cangören’in memleketi...

72 yaşındaki oyuncu hakkında en çok "Muhammed Cangören aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı.

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