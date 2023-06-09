Yalı Çapkını’nın Saffet Ağa’sı Muhammed Cangören bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte Muhammed Cangören’in memleketi...
Kadrosunda Toprak Sağlam, Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Diren Polatoğulları, Buçe Buse Kahraman, Beril Bozam gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını'nın Saffet Ağa'sı Muhammed Cangören'in hayatı merak edildi. EDHO'da canlandırdığı Hamdi Baba karakteriyle hafızlara kazınan oyuncunun özellikle memleketi merak konusu oldu. 72 yaşındaki oyuncu hakkında en çok "Muhammed Cangören aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Muhammed Cangören'in memleketi...
09.06.2023 22:28 - Son Güncelleme: 09.06.2023 22:28
Yalı Çapkını dizisinde Saffet Ağa karakterini canlandıran Muhammed Cangören'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.