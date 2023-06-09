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Haberler Magazin 13 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Ateş Kuşları’nın Çatal’ı Ahmet Saraçoğlu'nun eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer o da ünlüymüş...

13 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Ateş Kuşları’nın Çatal’ı Ahmet Saraçoğlu'nun eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer o da ünlüymüş...

ATV ekranlarının sevilen dizisi Ateş Kuşları'nda Çatal karakterini canlandıran Ahmet Saraçoğlu'nun hayatı merak edildi. İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan, Görkem Sevindik, Boncuk Yılmaz gibi isimlerle kamera karşısına geçen 47 yaşındaki oyuncunun özellikle ailesi merak edildi. Ünlü oyuncu hakkında en çok "Ahmet Saraçoğlu kiminle evli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Saraçoğlu'nun 13 yıldır ünlü oyuncuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar şaşıp kaldı. Öte yandan Saraçoğlu'nun kayınpederi hem eşinden hem de kendisinden ünlü çıktı. Bakın Ahmet Saraçoğlu'nun eşi bakın hangi oyuncuymuş...

takvim.com.tr
09.06.2023 23:18 - Son Güncelleme: 09.06.2023 23:18
13 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Ateş Kuşları’nın Çatal’ı Ahmet Saraçoğlu’nun eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer o da ünlüymüş...

Cuma akşamları milyonları ATV ekranına kilitleyen Ateş Kuşları'nın sevilen oyuncusu Ahmet Saraçoğlu'nun hayatı merak edildi.

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13 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Ateş Kuşları’nın Çatal’ı Ahmet Saraçoğlu’nun eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer o da ünlüymüş...

AHMET SARAÇOĞLU KİMDİR?
Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim gören sanatçı, Sadri Alışık Kültür Merkezinde çalışmasının ardından, 1995 yılında kamera karşısına geçerek sinema ve dizi filmlerde de rol aldı.

13 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Ateş Kuşları’nın Çatal’ı Ahmet Saraçoğlu’nun eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer o da ünlüymüş...

2005 yılında bir grup sanatçıyla birlikte İstanbul Kraliyet Tiyatrosu'nu kuran Saraçoğlu'nun özellikle ailesi merak edildi.

13 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Ateş Kuşları’nın Çatal’ı Ahmet Saraçoğlu’nun eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer o da ünlüymüş...

Ünlü oyuncu hakkında en çok "Ahmet Saraçoğlu kiminle evli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Saraçoğlu'nun 13 yıldır ünlü oyuncuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar şaşıp kaldı.

13 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Ateş Kuşları’nın Çatal’ı Ahmet Saraçoğlu’nun eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer o da ünlüymüş...

Öte yandan Saraçoğlu'nun kayınpederi hem eşinden hem de kendisinden ünlü çıktı.

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