Diyetisyen'siz tek yöntemle 38 bedene düştü! Gündüz 15 dakika güzellik uykusu... 15 günde 10 kilo verdirten Nebahat Çehre diyeti!
Ünlü oyuncu Nebahat Çehre, Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Firdevs Hanım karakteriyle izleyicilerin hafızalarında yer etmiştir. Muhteşem Yüzyıl, Yuvamdaki Düşman, Haziran Gecesi, Kara Para Aşk gibi birçok yapımda da başarılı performanslar sergilemiştir. Günümüzde 79 yaşında olan ünlü isim, son zamanlarda uyguladığı diyetle gündeme gelmiştir. İşte Nebahat Çehre'nin zayıflık sırrı ve 15 günde 10 kilo verdirten diyet seçenekleri... Nebahat Çehre'nin zayıflık sırrı, disiplinli bir yaşam tarzı ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarıdır. 79 yaşında olmasına rağmen fit bir görünüme sahip olması, sağlıklı yaşam tercihleriyle ilgilidir. Uzun yıllardır düzenli olarak spor yapmayı ihmal etmemesi ve doğru beslenmeye önem vermesi, onun formda kalmasını sağlayan etkenlerdir.
79 yaşındaki Nebahat Çehre fit görünümüyle herkesin ilgi odağı. Kariyerinde bir çok film ve diziye imza atan ünlü oyuncu şimdilerde gençlik sırrıyla gündemde. Çehre herkesin merak ettiği gençlik sırrını açıkladı. ''Nebahat Çehre nasıl bu kadar genç gösteriyor?'' sorusunun cevabını kendisi verdi. Usta oyuncu, açıklamasına göre cildinin ışıl ışıl bir görüntüye sahip olmasını sık sık gittiği hamamda kese yaptırmasına borçlu. "Gün içinde 15 dakika güzellik uykusuna yatıyorum." dedi. İşte detaylar...
NEBAHAT ÇEHRE'DEN GENÇLİK SIRRI İTİRAFI
Nebahat Çehre, formda ve fit görünümüyle her daim dikkat çeken ünlü isimler arasında. Yıllara meydan okuyan güzelliği s de herkesin merak ettiği konulardan biri.
Gençlik sırrını şu sözlerle dile getirdi: "Günde 7 saat deliksiz uyku benim için yeterli oluyor. Ama tabi ki gün içinde de güzellik uykusu için bir 15 dakika kadar şekerleme yapıyorum. Kendi vücudunuzu ve bedeninizi tanırsanız çok mutlu ve rahat bir hayat sürebilirsiniz. Spor, beslenme ve yaşantınıza dikkat ettiğinizde hayat sizi ödüllendiriyor. Bol bol su içip, bol bol egzersiz yapıyorum. Meyvemi asla ihmal etmiyorum. Kilo aldığımda farkındalığımı yükseltip, kiloyu hiç zaman kaybetmeden vermeye çalışıyorum."