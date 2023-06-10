Diyetisyen’siz tek yöntemle 38 bedene düştü! Gündüz 15 dakika güzellik uykusu... 15 günde 10 kilo verdirten Nebahat Çehre diyeti!

Gençlik sırrını şu sözlerle dile getirdi: "Günde 7 saat deliksiz uyku benim için yeterli oluyor. Ama tabi ki gün içinde de güzellik uykusu için bir 15 dakika kadar şekerleme yapıyorum. Kendi vücudunuzu ve bedeninizi tanırsanız çok mutlu ve rahat bir hayat sürebilirsiniz. Spor, beslenme ve yaşantınıza dikkat ettiğinizde hayat sizi ödüllendiriyor. Bol bol su içip, bol bol egzersiz yapıyorum. Meyvemi asla ihmal etmiyorum. Kilo aldığımda farkındalığımı yükseltip, kiloyu hiç zaman kaybetmeden vermeye çalışıyorum."