Yalı Çapkını'nın Pelin'i Buçe Buse Kahraman'ın son halini görenler inanamadı "Yüzüne ne oldu?" Diziye geri dönen Kahraman...

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkın adeta kendi yıldızlarını yarattı. Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Yalı Çapkını'nın başrolleri Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir merakla takip edilirken yakinen takip edilen bir isim daha var. Pelin karakterini canlandıran Buçe Buse Kahraman. Bu sezon başında dizide yer almayan Kahraman, diziye geri dönerken, önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ortalığı karıştırdı. Son haline görenler "Yüzüne ne oldu?" diye sormadan edemezken Kahraman da esprili bir paylaşım daha yaptı.