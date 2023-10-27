Edvina Sponza'dan tepki: Ne oluyor ben anlamıyorum! 11 yıllık eski aşkı İbrahim Kutluay’la sokak ortasında kavga etmişti

13 yıl evli kaldığı Demet Şener'den Ömer Kutluay ve İrem Kutluay adlarında iki evladı olan İbrahim Kutluay, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Edvina Sponza ile yollarını ayırmış ve ikili sokak ortasındaki etikleri kavgayla uzun süre gündem olmuştu. İbrahim Kutluay hakkında uzaklaştırma kararı aldığı iddia edilen Sponza, Bebek'te görüntülendi. "Ne oluyor ben anlamıyorum" diyen ünlü ismin tepkili hali dikkat çekti.
13 yıl evli kaldığı Demet Şener'den Ömer Kutluay ve İrem Kutluay adlarında iki evladı olan İbrahim Kutluay, geçen günlerde bir dargın bir barışık 11 yıl ilişki yaşadığı Edvina Sponza ile sokak ortasında kavga ettiği yönündeki iddialarla gündem oldu.
Bir kuaförde bakım yaptırdıktan sonra aracının gelmesini bekleyen Edvina Sponza'yı gören eski milli basketbolcu sinirlerine hâkim olamadı. Sponza'ya küfür eden Kutluay, "Defol git, mahallemde ne işin var" diye bağırmaya başladı.
Edvina Sponza da "Sana mı soracağım, asıl sen git" diyerek karşılık verince ortalık karıştı. Meraklı bakışlara aldırış etmeyen eski âşıklar yüksek sesle kavga etmeye başladı.