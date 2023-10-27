Edvina Sponza'dan tepki: Ne oluyor ben anlamıyorum! 11 yıllık eski aşkı İbrahim Kutluay’la sokak ortasında kavga etmişti

13 yıl evli kaldığı Demet Şener'den Ömer Kutluay ve İrem Kutluay adlarında iki evladı olan İbrahim Kutluay, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Edvina Sponza ile yollarını ayırmış ve ikili sokak ortasındaki etikleri kavgayla uzun süre gündem olmuştu. İbrahim Kutluay hakkında uzaklaştırma kararı aldığı iddia edilen Sponza, Bebek'te görüntülendi. "Ne oluyor ben anlamıyorum" diyen ünlü ismin tepkili hali dikkat çekti.