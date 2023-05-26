Yalı Çapkını’nın Kolsuz Usta’sı Menderes Samancılar bakın aslen nereli! Duyan inanamadı! İşte Menderes Samancılar’ın memleketi...
Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Beril Pozam, Buçe Buse Kahraman, Diren Polatoğulları, Gülçin Santırcıoğlu, Çetin Tekindor, Gözde Kansu gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Kolsuz Usta karakteriyle izleyici karşısına çıkan Menderes Samancılar'ın hayatı merak edildi. 69 yaşındaki oyuncunun özellikle memleketi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları "Menderes Samancılar aslen nereli? Memleketi neresi?" sorusunu arattı. Ünlü oyuncunun memleketini duyanlar ise şaşıp kaldı. İşte Menderes Samancılar'ın memleketi...
26.05.2023 22:00 - Son Güncelleme: 26.05.2023 22:00
Yalı Çapkını dizisinde Kolsuz Usta karakteriyle izleyici karşısına çıkan Menderes Samancılar'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
MENDERES SAMANCILAR KİMDİR?
1974 yılında bir gazetenin açtığı fotoroman kralı yarışmasında birinci olan Menderes Samancılar, iki yılda yirminin üzerinde fotoromanda başrol oynadı.
Birçok yapımda rol alan 69 yaşındaki oyuncunun özellikle memleketi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları "Menderes Samancılar aslen nereli? Memleketi neresi?" sorusunu arattı. Ünlü oyuncunun memleketini duyanlar ise şaşıp kaldı.