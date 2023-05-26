2 çocuk babası Alişan oğluyla kıyaslandı! Demet Akalın, Buse Varol, Çağla Şıkel gerekeni söyledi! “Dün de bugün de yarın da...”

Burak ve Eliz adında iki çocuğu olan Alişan, "Üçüncü çocuk düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine şu ifadeleri kullandı: "Çok zor. Burak kura ile bir okul kazandı, biz de sevindik ama sonra kumbaraları açtık (gülüyor). Eğitim için yurt dışına gönderme niyetim yok. Türkiye eğitim konusunda bence en iyi ülke"