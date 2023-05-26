2 çocuk babası Alişan oğluyla kıyaslandı! Demet Akalın, Buse Varol, Çağla Şıkel gerekeni söyledi! “Dün de bugün de yarın da...”
Oyuncu Buse Varol ile 2018'de dünyaevine giren Alişan, 2019'da oğlu Burak'ı kucağına alarak ilk kez babalık duygusunu tattı. 2021 Şubat ayında da kızı Eliz'e kavuşan Alişan, sosyal medya hesabında oğlu ile esprili bir paylaşımda bulundu. Alişan'ın paylaşımına düştüğü not dikkat çekerken sıkı dostları Çağla Şıkel ile Demet Akalın ve eşi Buse Varol'un yorumları gülümsetti. İşte Alişan'ın oğlu Burak'la yaptığı esprili paylaşım ve gelen yorumlar...
Şarkıcı Alişan ile 'Dostlar Mahallesi' adlı dizi setinde tanışarak aşk yaşamaya başladığı Buse Varol , 2018 yılında nikah masasına oturdu.
Buse Varol ile mutlu bir evlilik sürdüren şarkıcı, geçen günlerde üçüncü çocuk açıklamasıyla gündeme geldi.
Burak ve Eliz adında iki çocuğu olan Alişan, "Üçüncü çocuk düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine şu ifadeleri kullandı: "Çok zor. Burak kura ile bir okul kazandı, biz de sevindik ama sonra kumbaraları açtık (gülüyor). Eğitim için yurt dışına gönderme niyetim yok. Türkiye eğitim konusunda bence en iyi ülke"
Oğlu hakkında konuşan ve Burak'ın futbola ilgisinden bahseden Alişan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Futbola çok merakı var, 'Futbolcu olacağım' diyor. Arda Güler hayranı ve tanışmak istiyor onunla. Evde yatana kadar formayı üstünden çıkarmıyor. Altyapıya yazılmak isterse şu yönetim varken göndermem. Çocuk dört yaşında, daha derbi galibiyeti görmedi. Psikolojisi bozuldu, yenildiğimiz maçlardan sonra ağlıyor. Neredeyse 'Beni neden Fenerbahçeli yaptın!' durumuna geldi"