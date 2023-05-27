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Haberler Magazin 1 ayda 10 kilo verdiren Meryem Uzerli diyeti! Tek yöntemle kuş gibi hafifledi! İşte kilolarından şakır şakır kurtulma sırrı!

1 ayda 10 kilo verdiren Meryem Uzerli diyeti! Tek yöntemle kuş gibi hafifledi! İşte kilolarından şakır şakır kurtulma sırrı!

39 yaşındaki güzel oyuncu Meryem Uzerli yaptığı diyet sayesinde tam 10 kilo birden verdi. Bilindiği üzere ünlüler sık sık sağlıklı ve fit görüntülerini korumak için çeşitli yöntemlere başvuruyor. İdeal kilolarını sürdürmek ve formda kalmak için farklı zayıflama sırları kullanıyor. Ünlü oyuncu Meryem Uzerli'nin zayıflama sırrını duyunca kulaklarınıza inanamayacaksınız. İşte tek yöntemle şakır şakır yağları eritme formülü!

takvim.com.tr
27.05.2023 08:41 - Son Güncelleme: 27.05.2023 08:41
1 ayda 10 kilo verdiren Meryem Uzerli diyeti! Tek yöntemle kuş gibi hafifledi! İşte kilolarından şakır şakır kurtulma sırrı!

Meryem Uzerli'nin son dönemdeki incelmiş haline dikkat çekiyor. Güzel oyuncu, hayatından gluteni tamamen çıkararak yeni bir trende uyuyor ve günde sadece tek bir öğünle besleniyor. Aralarda ise kuru erik ve ceviz tüketiyor.

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1 ayda 10 kilo verdiren Meryem Uzerli diyeti! Tek yöntemle kuş gibi hafifledi! İşte kilolarından şakır şakır kurtulma sırrı!

Meryem Uzerli, son dönemdeki kilo vermesiyle ilgi çekiyor. 2021 yılında ikinci kez anne olan 39 yaşındaki güzel oyuncu, balık etli görünümünden neredeyse 10 kilo vererek ayrıldı.

1 ayda 10 kilo verdiren Meryem Uzerli diyeti! Tek yöntemle kuş gibi hafifledi! İşte kilolarından şakır şakır kurtulma sırrı!

Uzun süredir glutensiz bir beslenme tarzını benimseyen Meryem Uzerli, son zamanlarda Hollywood dünyasında olduğu kadar ülkemiz ünlüleri arasında da trend olan bir yeme düzenine uyum sağladı.

1 ayda 10 kilo verdiren Meryem Uzerli diyeti! Tek yöntemle kuş gibi hafifledi! İşte kilolarından şakır şakır kurtulma sırrı!

Meryem Uzerli, 'aralıklı oruç diyeti' olarak adlandırılan yöntemi benimsedi ve sadece tek bir öğünle besleniyor.

1 ayda 10 kilo verdiren Meryem Uzerli diyeti! Tek yöntemle kuş gibi hafifledi! İşte kilolarından şakır şakır kurtulma sırrı!

Güzel oyuncu, yalnızca öğle saatlerinde yemek yemeyi tercih ediyor ve ara öğünlerde enerji sağlayan besinlerden biri olan ceviz ve kuru erik gibi atıştırmalıkları tüketiyor.

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