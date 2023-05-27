1 ayda 10 kilo verdiren Meryem Uzerli diyeti! Tek yöntemle kuş gibi hafifledi! İşte kilolarından şakır şakır kurtulma sırrı!
39 yaşındaki güzel oyuncu Meryem Uzerli yaptığı diyet sayesinde tam 10 kilo birden verdi. Bilindiği üzere ünlüler sık sık sağlıklı ve fit görüntülerini korumak için çeşitli yöntemlere başvuruyor. İdeal kilolarını sürdürmek ve formda kalmak için farklı zayıflama sırları kullanıyor. Ünlü oyuncu Meryem Uzerli'nin zayıflama sırrını duyunca kulaklarınıza inanamayacaksınız. İşte tek yöntemle şakır şakır yağları eritme formülü!
27.05.2023 08:41 - Son Güncelleme: 27.05.2023 08:41