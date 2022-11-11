Yalı Çapkını'nın Kazım'ı Diren Polatoğulları bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte Diren Polatoğulları’nın memleketi...
Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Seyhan'ın babası Kazım karakteriyle izleyici karşısına çıkan Diren Polatoğulları, yayınlanan son bölümle birlikte gündem oldu. Kurtlar Vadisi Pusu, Karadayı, Şevkat Yerimdar, Arıza, Kırmızı Oda, Kırmızı Oda, Üç Kuruş gibi birçok yapımda rol alan Polatoğulları'nın hayatı da merak edildi. Kariyeri boyunca birbirinden farklı karakterleri canlandıran oyuncunun özellikle memleketi merak konusu oldu. Kazım Ağa karakteriyle izleyici karşısına çıkan oyuncu hakkında en çok "Diren Polatoğulları aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Diren Polatoğulları'nın memleketi...
11.11.2022 21:24 - Son Güncelleme: 11.11.2022 21:24
Yalı Çapkını dizisinde Seyhan'ın babası Kazım karakteriyle izleyici karşısına çıkan Diren Polatoğulları, yayınlanan son bölümle birlikte gündem oldu. Bunun üzerine oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.