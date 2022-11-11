Yeşilçam efsanelerine bakın! Kemal Sunal ile Fatma Girik hakkındaki gerçek şoke etti! Meğer rol arkadaşı usta oyuncunun kardeşiymiş...

Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile birlikte Yeşilçam'ın gört yapraklı yoncasından biri kabul edilen Fatma Girik, canlandırdığı sert, mağrur, haksızlıklara boyun eğmeyen Anadolu kadını rolleri ile hafızalara kazındı.