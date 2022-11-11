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Haberler Magazin Yeşilçam efsanelerine bakın! Kemal Sunal ile Fatma Girik hakkındaki gerçek şoke etti! Meğer rol arkadaşı usta oyuncunun kardeşiymiş...

Yeşilçam efsanelerine bakın! Kemal Sunal ile Fatma Girik hakkındaki gerçek şoke etti! Meğer rol arkadaşı usta oyuncunun kardeşiymiş...

Saf, şanslı ancak iyi yürekli karakterlerle milyonların yüzünü güldüren Kemal Sunal ile sert, mağrur, haksızlıklara boyun eğmeyen Anadolu kadını rollerinin vazgeçilmez ismi Fatma Girik, başarılı performanslarıyla Türk sinemasına adlarını altın harflerle yazdırdı. Postacı, Japon İşi, Kanlı Nigar, Dokunmayın Şabanıma ve Yüz Numaralı Adam gibi yapımlarda başrolü paylaşan iki oyuncu arasındaki bir gerçek ise duyanları şaşkına çevirdi. Kemal Sunal'ın sevilen filmi Kılıbık'taki rol arkadaşının Fatma Girik'in kardeşi olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Fatma Girik'in kardeşi hangi Yeşilçam yıldızı çıktı...

11.11.2022 21:56 - Son Güncelleme: 11.11.2022 21:56
Yeşilçam efsanelerine bakın! Kemal Sunal ile Fatma Girik hakkındaki gerçek şoke etti! Meğer rol arkadaşı usta oyuncunun kardeşiymiş...

Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile birlikte Yeşilçam'ın gört yapraklı yoncasından biri kabul edilen Fatma Girik, canlandırdığı sert, mağrur, haksızlıklara boyun eğmeyen Anadolu kadını rolleri ile hafızalara kazındı.

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Geride unutulmaz eserler bırakan merhum sanatçı, hakkındaki bir gerçekle ise sevenlerini şaşkına çevirdi.

Yeşilçam efsanelerine bakın! Kemal Sunal ile Fatma Girik hakkındaki gerçek şoke etti! Meğer rol arkadaşı usta oyuncunun kardeşiymiş...

Ünlü oyuncunun kardeşi de Yeşilçam'dan çıktı. Fatma Girik'in kardeşinin Kemal Sunal ile Kılıbık filminde kamera karşısına geçtiğini ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Yeşilçam efsanelerine bakın! Kemal Sunal ile Fatma Girik hakkındaki gerçek şoke etti! Meğer rol arkadaşı usta oyuncunun kardeşiymiş...

İşte başta Fatma Girik olmak üzere ünlü isimlerin kardeşleri...

Yeşilçam efsanelerine bakın! Kemal Sunal ile Fatma Girik hakkındaki gerçek şoke etti! Meğer rol arkadaşı usta oyuncunun kardeşiymiş...

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