Yeşilçam efsanelerine bakın! Kemal Sunal ile Fatma Girik hakkındaki gerçek şoke etti! Meğer rol arkadaşı usta oyuncunun kardeşiymiş...
Saf, şanslı ancak iyi yürekli karakterlerle milyonların yüzünü güldüren Kemal Sunal ile sert, mağrur, haksızlıklara boyun eğmeyen Anadolu kadını rollerinin vazgeçilmez ismi Fatma Girik, başarılı performanslarıyla Türk sinemasına adlarını altın harflerle yazdırdı. Postacı, Japon İşi, Kanlı Nigar, Dokunmayın Şabanıma ve Yüz Numaralı Adam gibi yapımlarda başrolü paylaşan iki oyuncu arasındaki bir gerçek ise duyanları şaşkına çevirdi. Kemal Sunal'ın sevilen filmi Kılıbık'taki rol arkadaşının Fatma Girik'in kardeşi olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Fatma Girik'in kardeşi hangi Yeşilçam yıldızı çıktı...
11.11.2022 21:56 - Son Güncelleme: 11.11.2022 21:56
Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile birlikte Yeşilçam'ın gört yapraklı yoncasından biri kabul edilen Fatma Girik, canlandırdığı sert, mağrur, haksızlıklara boyun eğmeyen Anadolu kadını rolleri ile hafızalara kazındı.
Ünlü oyuncunun kardeşi de Yeşilçam'dan çıktı. Fatma Girik'in kardeşinin Kemal Sunal ile Kılıbık filminde kamera karşısına geçtiğini ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.