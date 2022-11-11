61’lik Mahmut Tuncer’in oğlu ve torununa bakın! Gören inanamadı! “Babanız olduğunu bilmiyordum” İbrahim Tatlıses açıklamasının ardından...
Sabunu Koydum Leğene, Bakkal Amca, Lo Lo, Altın Dişli Hayriye ve Ay Gördüm Allah gibi şarkılarla hafızalara kazınan Mahmut Tuncer, hem kariyeri hem de açıklamalarıyla sık sık adından söz ettirdi. Son olarak İbrahim Tatlıses ile neden küstüklerini açıklayarak gündeme gelen Tuncer, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Ünlü şarkıcının oğlu, sosyal medya hesabında aile pozunu paylaştı. Paylaşımı görenler ise "Mahmut Tuncer'in babanız olduğunu bilmiyordum" yorumunda bulundu. İşte Mahmut Tuncer'in gözünden sakındığı oğlu ve torunu...
Mahmut Tuncer, katıldığı bir programda İbrahim Tatlıses ile neden küstüklerini açıklayarak gündem oldu.
İbrahim Tatlıses'in rakibi olarak piyasaya çıktığını söyleyen Tuncer, dikkat çeken açıklamalarda bulunarak şunları söyledi: "Kasetim çıktığında ben Şanlıurfaspor'da oynamaya devam ediyordum. 11 Nisan Urfa'nın kurtuluşudur. İbrahim Tatlıses de o zaman şöhretti ve kutlamada sahneye çıkacakmış. Biz de seyirci olarak gittik. Meğer organizasyonu yapan kişi İbrahim Tatlıses'in adını kullanarak bilet satmış. Sonra ben sahneye çıktım.
Urfa Belediye Folklor ekibi, Ankara'ya televizyon çekimini gitti. Benim sesimi beğendikleri için beni de götürdüler. Gazinocunun biri 'Öyle bir ses bulayım ki İbrahim Tatlıses'e rakip çıkartayım' demiş. Sonra o adam beni sanatçı olarak almak istedi. İbrahim Tatlıses'e rakip olmam için beni çıkardılar"
Gökay Kalaycıoğlu'na konuşan Tuncer, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben İbrahim Tatlıses'in yanına gittiğimde kendimi sanatçı olarak hissetmem. Kendisi de buna şahittir. Benden yaşça büyük olduğu için yanında ağzımızı açıp konuşmayız. Bizim küslüklerimiz küçük kıvılcımlardan dolayı oluyor.