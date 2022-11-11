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Haberler Magazin 61’lik Mahmut Tuncer’in oğlu ve torununa bakın! Gören inanamadı! “Babanız olduğunu bilmiyordum” İbrahim Tatlıses açıklamasının ardından...

61’lik Mahmut Tuncer’in oğlu ve torununa bakın! Gören inanamadı! “Babanız olduğunu bilmiyordum” İbrahim Tatlıses açıklamasının ardından...

Sabunu Koydum Leğene, Bakkal Amca, Lo Lo, Altın Dişli Hayriye ve Ay Gördüm Allah gibi şarkılarla hafızalara kazınan Mahmut Tuncer, hem kariyeri hem de açıklamalarıyla sık sık adından söz ettirdi. Son olarak İbrahim Tatlıses ile neden küstüklerini açıklayarak gündeme gelen Tuncer, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Ünlü şarkıcının oğlu, sosyal medya hesabında aile pozunu paylaştı. Paylaşımı görenler ise "Mahmut Tuncer'in babanız olduğunu bilmiyordum" yorumunda bulundu. İşte Mahmut Tuncer'in gözünden sakındığı oğlu ve torunu...

11.11.2022 20:41 - Son Güncelleme: 11.11.2022 20:41
61’lik Mahmut Tuncer’in oğlu ve torununa bakın! Gören inanamadı! “Babanız olduğunu bilmiyordum” İbrahim Tatlıses açıklamasının ardından...

Mahmut Tuncer, katıldığı bir programda İbrahim Tatlıses ile neden küstüklerini açıklayarak gündem oldu.

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61’lik Mahmut Tuncer’in oğlu ve torununa bakın! Gören inanamadı! “Babanız olduğunu bilmiyordum” İbrahim Tatlıses açıklamasının ardından...

İbrahim Tatlıses'in rakibi olarak piyasaya çıktığını söyleyen Tuncer, dikkat çeken açıklamalarda bulunarak şunları söyledi: "Kasetim çıktığında ben Şanlıurfaspor'da oynamaya devam ediyordum. 11 Nisan Urfa'nın kurtuluşudur. İbrahim Tatlıses de o zaman şöhretti ve kutlamada sahneye çıkacakmış. Biz de seyirci olarak gittik. Meğer organizasyonu yapan kişi İbrahim Tatlıses'in adını kullanarak bilet satmış. Sonra ben sahneye çıktım.

61’lik Mahmut Tuncer’in oğlu ve torununa bakın! Gören inanamadı! “Babanız olduğunu bilmiyordum” İbrahim Tatlıses açıklamasının ardından...

Urfa Belediye Folklor ekibi, Ankara'ya televizyon çekimini gitti. Benim sesimi beğendikleri için beni de götürdüler. Gazinocunun biri 'Öyle bir ses bulayım ki İbrahim Tatlıses'e rakip çıkartayım' demiş. Sonra o adam beni sanatçı olarak almak istedi. İbrahim Tatlıses'e rakip olmam için beni çıkardılar"

61’lik Mahmut Tuncer’in oğlu ve torununa bakın! Gören inanamadı! “Babanız olduğunu bilmiyordum” İbrahim Tatlıses açıklamasının ardından...

Gökay Kalaycıoğlu'na konuşan Tuncer, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben İbrahim Tatlıses'in yanına gittiğimde kendimi sanatçı olarak hissetmem. Kendisi de buna şahittir. Benden yaşça büyük olduğu için yanında ağzımızı açıp konuşmayız. Bizim küslüklerimiz küçük kıvılcımlardan dolayı oluyor.

61’lik Mahmut Tuncer’in oğlu ve torununa bakın! Gören inanamadı! “Babanız olduğunu bilmiyordum” İbrahim Tatlıses açıklamasının ardından...

8-9 kez küstük. Bu küslüklerin altında hep gıcıklıklar yatardı. Birbirimize gıcık olurduk. Bir keresinde ayranına ekşi dediğim için 6 ay konuşmadık. Genelde küsen taraf o oluyor. Bulunduğumuz ortamlarda kimseyle küs olduğumuzu göstermemek için hemen barışırdık"

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