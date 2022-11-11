61’lik Mahmut Tuncer’in oğlu ve torununa bakın! Gören inanamadı! “Babanız olduğunu bilmiyordum” İbrahim Tatlıses açıklamasının ardından...

Urfa Belediye Folklor ekibi, Ankara'ya televizyon çekimini gitti. Benim sesimi beğendikleri için beni de götürdüler. Gazinocunun biri 'Öyle bir ses bulayım ki İbrahim Tatlıses'e rakip çıkartayım' demiş. Sonra o adam beni sanatçı olarak almak istedi. İbrahim Tatlıses'e rakip olmam için beni çıkardılar"